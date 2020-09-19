Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor'u deplasmanda 3-1 mağlup eden ve sezona iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş ikinci hafta maçında Antalyaspor'u konuk edecek. Antalyaspor'da bu önemli maç öncesi koronavirüs şoku yaşandı. Ancak son yapılan testler sonrasında takım İstanbul'a geldi. İki takımda sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor.

Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Vida, N'Sakala, Dorukhan, Atiba, Mensah, Boyd, Hasic, Larin

Antalyaspor: Boffin, Eren, Doğukan, Nuri, Kudriashov, Fredy, Jahovic, Amilton, Bünyamin, Hakan, Veysel

Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni sezonun Vodafone Park’ta oynanacak ilk karşılaşması saat 19.00’da başlayacak. Maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

İki takım da sezonun ilk haftasını galibiyetle tamamladı. Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanından 3-1’lik galibiyetle dönerken, Antalyaspor evinde Gençlerbirliği’ni 2-0 yendi.

Oğuzhan’ın oynamaması bekleniyor

Beşiktaş’ta Trabzonspor ile oynanan sezonun ilk maçında sakatlanarak oyundan çıkan ve tedavisi süren Oğuzhan Özyakup’un yarınki maçta görev almaması bekleniyor.

Sergen Yalçın yine yok

Siyah-beyazlı ekipte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı için Trabzonspor maçında takımının başında yer alamayan teknik direktör Sergen Yalçın, karantina süresi devam ettiği için yarın oynanacak mücadelede de kulübede olmayacak. Yalçın’ın yokluğunda geçen hafta olduğu gibi yardımcı antrenör Murat Şahin, Beşiktaş’ı kenardan yönetecek.

Antalya'da koronavirüs şoku!

Antalyaspor'da bu önemli maç öncesi koronavirüs şoku yaşandı. Takımda tam 52 kişinin testinin pozitif olduğu açıklanmıştı ancak son yapılan testler negatife döndü. Kafile gece geç saatlerde İstanbul'a geldi.

Beşiktaş ile Antalyaspor 49. maça çıkıyor

Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig’de 49. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligdeki rekabet, 11 Eylül 1982’de İstanbul’da yapılan ve Beşiktaş’ın 6-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçla başladı. O tarihten bu yana yapılan 48 lig karşılaşmasının 33’ünü Beşiktaş, 6’sını Antalyaspor kazandı, 9 müsabakada da taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Siyah-beyazlıların attığı 105 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 43 gol kaydetti. Geçen sezonun ikinci yarısında iki takım arasında İstanbul’da oynanan karşılaşmayı Fraport TAV Antalyaspor 2-1 kazanmıştı. Siyah-beyazlı ekip ise deplasmandaki mücadelede rakibine 2-1 üstünlük kurmuştu.

İstanbul’daki son iki maçı Antalyaspor kazandı

İki takım arasında İstanbul’da oynanan son iki maçı Fraport Antalyaspor kazandı. Akdeniz temsilcisi 2018-2019 sezonunda Vodafone Park’ta oynanan karşılaşmadan 3-2 galip ayrılırken, Süper Lig’de Beşiktaş’a bu statta ilk yenilgisini yaşatan takım olmuştu. Antalyaspor, geçen sezon ise rakibine 2-1 üstünlük kurdu. Beşiktaş, evindeki maçlarda rakibini son olarak 2017-2018 sezonunda 2-0 mağlup etmişti.

Beşiktaş, evinde açık ara üstün

Beşiktaş, evinde Antalyaspor’a son 2 maçta yenilse de rakibine İstanbul’daki karşılaşmalarda büyük üstünlük kurmayı başardı. Siyah-beyazlılar, Akdeniz temsilcisiyle, birini cezası sebebiyle Eskişehir’de yaptığı iç sahadaki 24 karşılaşmanın 18’inde sahadan galibiyetle ayrılırken, 3 kez rakibine yenildi, 3 defa da berabere kaldı. Beşiktaş, iç sahadaki maçlarda kırmızı-beyazlıların filelerini 49 kez havalandırırken, kalesinde 12 gol gördü.