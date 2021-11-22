Beşiktaş - Ajax ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde kötü günler geçiren Beşiktaş moral maçına çıkıyor. Temsilcimiz gruptaki 5. maçında Hollanda ekibi Ajax'la karşı karşıya gelecek. Sergen Yalçın'ın öğrencileri Ajax'ı yenerek hem Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini almak istiyor. Hem de alacağı galibiyetle yeniden morallenme peşinde...

Beşiktaş - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş Ajax maçı 24 Kasım Çarşamba Vodafone Arena'da oyanancak. Mücadele EXXEN'den canlı yayınlanacak.

Beşiktaş - Ajax maçında görev alacak hakemler açıklandı

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda 24 Kasım Çarşamba günü Hollanda temsilcisi Ajax'ı ağırlayacağı beşinci hafta karşılaşmasını, Bosna Hersek Futbol Federasyonundan Irfan Peljto yönetecek.

UEFA'nın sitesinde yer alan bilgiye göre, Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ile Davor Beljo yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Milos Gigovic olacak.

Beşiktaş-Ajax maçı bilet fiyatları şöyle:

1. kategori: 395 lira

2. kategori 360 lira

3. kategori 315 lira

4. kategori 300 lira

5. kategori 260 lira

6. kategori 235 lira

7. kategori 170 lira

8. kategori 150 lira

VIP 100: 1.000 lira

VIP 101-126: 880 lira