Bundesliga’da Kenan Karaman ve Kaan Ayhan önderliğinde ligde kalma yolunda önemli adımlar atan Düsseldorf, sezonun en kritik maçlarından birinde Bayern Münih ile kapışacak. Kırmızı-Beyazlılar’ın hedefi lider karşısında sürpriz yapmak.

Bayern Munih - Düsseldorf maçı saat kaçta hangi kanalda?

Allianz Arena'da oynanacak ve bugün saat 19:30'da başlayacak mücadele S SPORT2'den canlı yayınlanacak. Ayrıca mücadeleyi misli.com üzerinden canlı izleyebilirsiniz...

Bayern Munih - Düsseldorf muhtemel 11'ler...

Bayer Munih: Neuer, Pavard, Boateng, Alaba, Davies, Kimmich, Goretzka, Coman, Müller, Gnabry, Lewandowski

Düsseldorf: Kastanmeier, Giebelmann, Kaan Ayhan, Hoffmann, Suttner, Thommy, Berisha, Stöger, Zimmermann, Hennings, Kenan Karaman

Kenan Karaman: Bayern'i tedirgin ediyoruz

Kenan Karaman, Düsseldorf’un, Schalke karşısında aldığı galibiyetin ardından çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Bayern Münih ile oynanacak mücadele hakkında konuşan 26 yaşındaki golcü futbolcu şu ifadeleri kullanmıştı: “Bayern Münih Borussia Dortmund’a karşı harika bir futbol oynadı. Bize karşı da favori olacaklar. Ancak bugün (Schalke maçında) oynadığımız futbol sonrası Bayern, bize karşı biraz olsun tedirgin olmuştur.”

Bundesliga'da geçen haftanın sonuçları...

Dortmund-B.Münih: 0-1

Frankfurt-Freiburg: 3-3

W.Bremen-M.Gladbach: 0-0

Leverkusen-Wolfsburg: 1-4

Leipzig-H.Berlin: 2-2

Augsburg-Paderborn: 0-0

Düsseldorf-Schalke: 2-1

U.Berlin-Mainz: 1-1

Hoffenheim-Köln: 3-1