Barcelona - Bayern Münih Şampiyonlar Ligi maçı canlı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Barcelona - Bayern Münih maçı öncesi son dakika. Barcelona, Fransız stoper Samuel Umtiti'nin coronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Çeyrek final eşleşmelerinin en dikkat çeken mücadelesinde Barcelona ile Bayern Münih, yarı final için kozlarını paylaşacak. Tek maç usulü oynanan karşılaşmada mücadeleyi kazanan takımlar bir üst tura çıkıyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği Barcelona - Bayern Münih maçı öncesi geri sayım başladı. Maçın canlı yayın bilgilerini araştırılıyor. Barcelona ile Bayern Münih arasındaki maçı şifresiz canlı izlemek için yayıncı kuruluş üyeliği gerekiyor. Peki, Barcelona - Bayern Münih maçı canlı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Barcelona - Bayern Münih ilk 11'ler... Dev maç ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
Şampiyonlar Ligi’nde müthiş kapışma… Avrupa’nın 1 numaralı organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final eşleşmelerinin en dikkat çeken mücadelesinde İspanyol devi Barcelona ile Alman temsilcisi Bayern Münih kozlarını paylaşacak. İki takım, son olarak 2014-15 sezonunda yarı finalde kozlarını paylaşırken, finale çıkan taraf Katalan ekibi olmuştu. Ancak koronavirüs nedeniyle tarafsız sahada oynanacak dev maç, tek maç üzerinden oynanacak. Kazanan taraf doğrudan adını yarı finale yazdıracak.
Barcelona - Bayern Münih maçı canlı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Estadio Da Luiz'de oynanacak mücadeleyi Damir Skomina yönetecek. TSİ 22.00'de başlayacak dev maç beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.
Barcelona - Bayern Münih ilk 11'ler:
Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Pique, Lenglet, Alba, Busquets, Roberto, De Jong, Vidal, Messi, Suarez
Bayern Münih: Neuer, Kimmich, Boateng, Alaba, Davies, Thiago, Goretzka; Gnabry, Müller, Perisic, Lewandowski
Barcelona'da Ousmane Dembele, Bayern Münih'te ise Benjamin Pavard, sakatlıkları nedeniyle kritik maçta forma giyemeyecek.
Barcelona'da coronavirüs şoku!
Barcelona'da koronavirüs şoku yaşanıyor. Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, dün yapılan testlerin ardından 26 yaşındaki Fransız futbolcunun testinin pozitif sonuçlandığı kaydedildi. Durumun spor ve sağlık otoriteleriyle paylaşıldığının belirtildiği açıklamada, futbolcunun durumunun iyi olduğu ve evinde karantinada bulunduğu aktarıldı.