Avusturya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
A Milli Futbol takımı EURO 2020 öncesi ikinci hazırlık maçında Avusturya ile deplasmanda karşılaşacak. Eleme grubundan ikinci çıkan milliler rakibini yenerek EURO 2020 öncesi moral bulmak istiyor. Peki, Avusturya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Avusturya ile Türkiye EURO 2020 öncesi hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. A Milli Takımımız rakibiyle deplasmanda karşılaşacak. Koronavirüs nedeniyle A Milli Takım'ın oynayacağı hazırlık maçları seyircisiz oynayacağı açıklandı. Eleme grubundan ikinci çıkan milliler rakibini yenerek EURO 2020 öncesi moral bulmak istiyor.
Avusturya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
30 Mart Pazartesi günü Avusturya'da oynanacak karşılaşma saat 21:45'de başlayacak. Mücadele koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak. Karşılaşmalar TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.
Türkiye A Milli Futbol Takımı sırasıyla Slovenya, Avusturya, Azerbaycan ve Hırvatistan ile karşılaşacak.
EURO 2020 Türkiye'nin grubundan hangi takımlar var?
Türkiye EURO 2020'de İtalya, İsviçre ve Galler ile birlikte A Grubu'nda mücadele edecek. Turnuvanın açılış maçı ise İtalya'da Roma'da Türkiye ile İtalya arasında oynanacak. Ay-Yıldızlı ekibimiz İsviçre ve Galler karşılaşmalarını ise Azerbaycan'da oynanacak.