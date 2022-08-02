Avrupa futbolunun en önemli üç organizasyonunda play-off eşleşmeleri, bugün İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde düzenlenecek kura törenleriyle belli olacak. Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam eden Fenerbahçe 'nin, 3. eleme turundaki rakibini geçmesi halinde play-off turundaki muhtemel rakibi de belirlenecek.

Avrupa kupalarında kura çekimi saat kaçta?

Play-off kuralarından UEFA Şampiyonlar Ligi TSİ 13.00'te, Avrupa Ligi TSİ 14.00'te, Avrupa Konferans Ligi ise TSİ 15.00'te başlayacak.

Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi kim olacak?

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam eden Fenerbahçe'nin, 3. eleme turundaki rakibini geçmesi halinde play-off turundaki muhtemel rakibi de belirlenecek.

Sarı-lacivertliler, 3. eleme turunda Çekya'nın Slovacko takımıyla karşılaşacak ve ilk maçını 4 Ağustos Perşembe günü evinde oynayacak.