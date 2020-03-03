Ziraat Türkiye Kupası'nda bir diğer yarı final eşleşmesi de tarihe geçecek bir derbiye sahne olacak. İki Antalya ekibi Antalyaspor ile Alanyaspor final için karşı karşıya gelecek. Tamer Tuna yönetiminde 6 maçtır mağlup olmayan; kupada Sivasspor'u saf dışı bırakıp yarı final bileti alan Antalyaspor; Galatasaray'ı elen, sezonun flaş takımı Alanyaspor'u ağırlayacak. İki takımda ilk maçta avantaj peşinde olacak.

Antalyaspor - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

4 Mart Çarşamba günü saat 20:30'da Yeni Antalya Stadyumu'nda oynanacak mücadele Aspor'dan canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Antalyaspor - Alanyaspor muhtemel 11'ler...

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Celutska, Kudryasov, Ndinga, Ufuk, Podolski, Amilton, Jahovic, Fredy

Alanyaspor: Marafona, Baiano, Coulker, Welinton, Nskala, Ceyhun, Siopis, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse

Antalyaspor'da kritik maç öncesi Sinan Gümüş'ün sakatlığı bulunuyor. Hakan Özmert ise cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Alanyaspor'da sakatığı süren Djalma dışında eksik bulunmuyor.

Son rötuşlar bugün...

Tarihi Antalya derbisinin ilk maçında avantaj için sahaya çıkacak olan takımlar hazırlıklarını bugün yapacakları son antrenmanın ardından tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayacaklar.



