Fenerbahçe, Süper Lig’in 22. haftasında MKE Ankaragücü’ne konuk olacak. Süper Lig’deki son 2 maçında 5 puan kaybeden ve lider Demir Grup Sivasspor’un 4 puan gerisinde 6. sırada yer alan sarı-lacivertliler, Ankara’da tekrar galibiyetle tanışmayı hedefliyor. İkinci yarıya Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir galibiyetleriyle başlayan Fenerbahçe, son iki maçında ise Trabzonspor’a (1-2) kaybedip, Aytemiz Alanyaspor’la (1-1) berabere kaldı. Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde çıktığı 2 maçta 4 puan alan MKE Ankaragücü ise 17 puanla 16. sırada yer alıyor.

Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Eryaman Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçını, hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Süper Lig’deki son 2 maçında 5 puan kaybeden ve lider Demir Grup Sivasspor’un 4 puan gerisinde 6. sırada yer alan sarı-lacivertliler, Ankara’da tekrar galibiyetle tanışmayı hedefliyor.

İkinci yarıya Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir galibiyetleriyle başlayan Fenerbahçe, son iki maçında ise Trabzonspor’a (1-2) kaybedip, Aytemiz Alanyaspor’la (1-1) berabere kaldı.

Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde çıktığı 2 maçta 4 puan alan MKE Ankaragücü ise 17 puanla 16. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe’de eksik yok

Fenerbahçe, uzun bir süre sonra tam kadro olarak sahaya çıkacak. Hasan Ali Kaldırım’ın da sakatlıktan dönmesiyle sarı-lacivertliler, MKE Ankaragücü maçına eksiksiz hazırlanma fırsatı buldu.

Derbi öncesi 3 isim ceza sınırında

Fenerbahçe’de gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisi öncesi 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Luis Gustavo, Vedat Muric ve Altay Bayındır, MKE Ankaragücü maçında sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecekler ve derbide forma giyemeyecekler.

Deplasmanda 18 puan yitirdi

Fenerbahçe’nin bu sezonki deplasman performansı iç açıcı değil. Bu sezon Süper Lig’de oynadığı 11 dış saha maçında 4 galibiyet alabilen sarı-lacivertliler, 3 kez berabere kalıp, 4 kez de yenildi. Bu sezon toplam 25 puan yitiren sarı-lacivertliler, bu kayıpların 18’ini deplasmanda yaşadı.

Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü 102. randevuda

Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü, Süper Lig’de 102. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 101 maçta Fenerbahçe’nin galibiyet sayısında 64-10 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Renktaşlar, 27 maçta ise eşitliği bozamadı. Fenerbahçe’nin ligde attığı 187 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 67 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul’da yapılan maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı.

Ankara’daki maçlar

İki takım ligde şimdiye dek Ankara’da 49 kez karşılaştı. Fenerbahçe, genel toplamdaki üstünlüğünü Ankara’daki maçlarda da göstererek, renktaşına galibiyet sayısında 27-6 üstünlük kurdu. İki ekip Ankara’daki 16 maçta da eşitliği bozamadı. Başkentte Fenerbahçe 83, MKE Ankaragücü 33 gol attı. Geçen sezon Ankara’da oynanan müsabaka 1-1 tamamlandı.

Öte yandan, iki takım arasında 2006-2007 sezonunda Ankara’da yapılması gereken lig maçı, başkent temsilcisinin cezası nedeniyle İzmir’de oynanmış ve gülen taraf 1-0’lık skorla Fenerbahçe olmuştu.

Farklı skorlu galibiyetler

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2010-2011 sezonunda İstanbul’da 6-0’lık skorla elde etti. MKE Ankaragücü ise Fenerbahçe karşısında ligde şimdiye dek en farklı galibiyetini geçen sezonun ilk yarısında İstanbul’da 3-1’lik skorla aldı.