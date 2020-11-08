Süper Lig'de 8. hafta heyecanı sürüyor. 8. haftasında bugün MKE Ankaragücü ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşacak. Bu sezon henüz galibiyeti bulunmayan Ankaragücü ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Karagümrük ise ilk deplasman galibiyetini almak istiyor.

Ankaragücü - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Eryaman Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı Suat Arslanboğa yönetecek. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Ankaragücü - Fatih Karagümrük ilk 11'ler

Ankaragücü: Ricardo, Sarlija, Pazdan, Erdi, Atila, Assane, Atakan, Lobzhanidze, Adzic, Borven, Bolingi

Karagümrük: Viviano, Lichaj, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Ndao, Sabo, N'Diaye, Aatıf, Sobiech

Fatih Karagümrük, bu sezon deplasmanda oynadığı maçlardan galibiyet alamadı.

Kırmızı-siyahlılar, evinde oynadığı maçlarda Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u mağlup ederken, Kasımpaşa ile berabere kaldı.

Dış sahada etkisini gösteremeyen Karagümrük, Fenerbahçe ve Aytemiz Alanyaspor'a yenilirken Gaziantep FK ile puanları paylaştı.