Avrupa basketbolunun 1 numaralı organizasyonu Turkish Airlines EuroLeague'de Final Four Yarı Finali oynadı, finalistler belli oldu. Sırbistan'ın Belgrad şehrinde oynanan, Stark Arena'ın ev sahipliği yaptığı maçta Olympiakos'u 77-74 deviren Anadolu Efes, ilk finalist oldu. El Clasico'da normal sezonu lider bitiren Barcelona'yı 83-86 mağlup eden Real Madrid ise finalde temsilcimizin rakibi olmayı başardı. Üçüncülük maçında ise Yunan ekibi Olympiakos ile İspanyol devi Barcelona karşılaşacak. Final öncesi geri sayıma geçen basketbolseverler, Anadolu Efes - Real Madrid Final Four finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı.

Anadolu Efes - Real Madrid Final Four final maçı hangi kanalda?

21 Mayıs Cumartesi günü Stark Arena’da oynanacak Anadolu Efes - Real Madrid Final Four finali TSİ 20:00'de başlayacak. beIN Sports 3 ile beIN Sports Haber ekranlarından naklen yayınlanacak dev maçın canlı skor takibi haberimizde olacak.

















Final Four üçüncülük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

21 Mayıs Cumartesi 17.00 / Üçüncülük maçı / beIN SPORTS HABER ve beIN SPORTS HD3

Final Four finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

21 Mayıs Cumartesi 20.00 / Final maçı / beIN SPORTS HABER ve beIN SPORTS HD3

Hangi takımlar EuroLeague şampiyonu oldu?

Yıl Yer Final Sonuç

1958 Riga/Sofya ASK RİGA-Akademik Sofya 86-81 / 84-71

1959 Riga/Sofya ASK RİGA-Akademik Sofya 79-58 / 69-67

1960 Tiflis/Riga ASK RİGA-Dinamo Tiflis 61-51 / 69-62

1961 Riga/Moskova CSKA MOSKOVA-ASK Riga 61-66 / 87-62

1962 Cenevre DİNAMO TİFLİS-Real Madrid 90-83

1963 Madrid/Moskova CSKA MOSKOVA-Real Madrid 69-86 / 99-80

1964 Brno/Madrid REAL MADRİD-Spartak Brno 99-110 / 84-64

1965 Moskova/Madrid REAL MADRİD-CSKA Moskova 81-88 / 76-62

1966 Bologna SİMMENTHAL MİLANO-Slavia Prag 77-72

1967 Madrid REAL MADRİD-Simmenthal Milano 91-83

1968 Lyon REAL MADRİD-Spartak Brno 98-95

1969 Barcelona CSKA MOSKOVA-Real Madrid 103-99

1970 Saraybosna IGNİS VARESE-CSKA Moskova 79-74

1971 Antwerp CSKA MOSKOVA-Ignis Varese 67-53

1972 Tel Aviv IGNİS VARESE-Jugoplastica Split 70-69

1973 Liege IGNİS VARESE-CSKA Moskova 71-66

1974 Nantes REAL MADRİD-Ignis Varese 84-82

1975 Antwerp IGNİS VARESE-Real Madrid 79-66

1976 Cenevre M. VARESE-Real Madrid 81-74

1977 Belgrad MACCABİ TEL AVİV-M.girgiVarese 78-77

1978 Münih REAL MADRİD-MobilgirgiVarese 75-67

1979 Grenoble BOSNA SARAJEVO-EmersonVarese 96-93

1980 Berlin REAL MADRİD-Maccabi Tel Aviv 89-85

1981 Strasbourg MACCABİ TEL AVİV-S.Bologna 80-79

1982 Köln SQUİBB CANTU-Maccabi Tel Aviv 86-80

1983 Grenoble FORD CANTU-Billy Milano 69-68

1984 Cenevre BANCO Dİ ROMA-FC Barcelona 79-73

1985 Atina CİBONA ZAGREB-Real Madrid 87-78

1986 Budapeşte CİBONA ZAGREB-Zalgiris Kaunas 94-82

1987 Lozan TRACER MİLANO-Maccabi Tel Aviv 71-69

1988 Gent PHİLİPS MİLANO-Maccabi Tel Aviv 90-84

1989 Münih JUGOPLASTİKA SPLİT-Maccabi Tel Aviv 75-69

1990 Zaragosa JUGOPLASTİKA SPLİT-FC Barcelona 72-67

1991 Paris POP 84 SPLİT-FC Barcelona 70-65

1992 İstanbul PARTİZAN-Joventut Badalona 71-70

1993 Atina CSP LİMOGES-Benetton Treviso 59-55

1994 Tel Aviv JOVENTUT BADALONA-Olympiakos 59-57

1995 Zaragosa REAL MADRİD-Olympiakos 73-61

1996 Paris PANATHİNAİKOS-FC Barcelona 67-66

1997 Roma OLYMPİAKOS-FC Barcelona 73-58

1998 Barcelona KİNDER BOLOGNA-AEK Atina 58-44

1999 Münih ZALGİRİS KAUNAS-Kinder Bologna 82-74

2000 Selanik PANATHİNAİKOS-Maccabi Tel Aviv 73-67

2001 Paris(Suprolig) MACCABİ TEL AVİV-Panathinaikos 81-67

2001 Bologna/Vitoria KİNDER BOLOGNA-Tau Ceramica 65-78,94-73,80-60,79-96,82-74

2002 Bologna PANATHİNAİKOS-Kinder Bologna 89-83

2003 Barcelona FC BARCELONA-Benetton Treviso 76-65

2004 Tel Aviv MACCABİ TEL AVİV-Skipper Bologna 118-74

2005 Moskova MACCABİ TEL AVİV-Tau Ceramica 90-78

2006 Prag CSKA MOSKOVA-Maccabi Tel Aviv 73-69

2007 Atina PANATHİNAİKOS-CSKA Moskova 93-91

2008 Madrid CSKA MOSKOVA-Maccabi Tel Aviv 91-77

2009 Berlin PANATHİNAİKOS-CSKA Moskova 73-71

2010 Paris BARCELONA-Olympiakos 86-68

2011 Barcelona PANATHİNAİKOS-Maccabi Tel Aviv 78-70

2012 İstanbul OLYMPİAKOS-CSKA Moskova 62-61

2013 Londra OLYMPİAKOS-Real Madrid 100-88

2014 Milano MACCABİ ELECTRA-Real Madrid 98-86

2015 Madrid REAL MADRİD-Olympiakos 78-59

2016 Berlin CSKA MOSKOVA- Fenerbahçe 101-96

2017 İstanbul FENERBAHÇE-Olympiakos 80-64

2018 Belgrad REAL MADRİD-Fenerbahçe 85-80

2019 Vitoria-Gasteiz Anadolu Efes-CSKA MOSKOVA 83-91

2021 ANADOLU EFES-Barcelona 86-81

2020 - Euroleague Yönetim Kurulu, koronavirüs salgını nedeniyle 2019-2020 EuroLeague ve EuroCup sezonlarının iptal etti.