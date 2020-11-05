Turkish Airlines EuroLeague'de geçen yılın lideri Anadolu Efes, pandemi sonrası yeni sezona istediği gibi başlayamadı, hatta beklentilerin altında kaldı. Geçen hafta Olympiakos karşısında kazanıp 5. maçında 2. galibiyetini alan Lacivert-Beyazlılar 7. maç döneminde bugün Maccabi Playtika Tel Aviv karşısında galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak. Ancak takımın toparlanması için kritik bir maç olan Maccabi karşısına Efes önemli eksiklerle çıkacak. EuroLeague'de bir maçı eksik olan Anadolu Efes, çıktığı 5 müsabakada 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı. Maccabi Playtika ise ligdeki 6 maçının 2’sini kazanırken, 4’ünde mağlup oldu.

Anadolu Efes - Maccabi Playtika maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak olan karşılaşma 20:30’da başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise fanatik.com.tr'de olacak.

Uzun rotasyonunda 3 eksik

İki dizinden ameliyat olan ve tedavisini ABD'de tamamlayarak yakın zamanda Türkiye'ye dönen takımın kilit oyuncusu Shane Larkin 1 maçlık performansının ardından yine kadroda yer alamayacak. Efes'te ayrıca pota altının etkili ismi; Bryant Dunston ve Sertaç Şanlı da Maccabi karşısında forma giyemeyecek. Uzun rotasyonunda bir de Pleiss'in durumunun maç saatinde belli olacağı belirtildi.

'Etkili ribaunt gücüne sahipler'

Bu kadar eksikle sahaya çıkacak olan Anadolu Efes'te coach Ergin Ataman maçla ilgili olarak, "Maccabi Playtika Tel Aviv’de Scottie Wilbekin, Tyler Dorsey ve Elijah Bryant çok etkili dış oyuncular var. Tempolu ve yüksek dış şut yüzdesi ile oynuyorlar. Ayrıca ligin en etkili ribaunt gücüne sahipler. Çok önemli eksiklerimize karşın önlemlerimizi alarak değişik bir oyun stratejisi ile kazanmak istiyoruz” ifadelerini kullandı. Öte yandan bir maçı eksik olan Anadolu Efes, çıktığı 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alırken Maccabi de ligdeki 6 maçının 2’sini kazanırken, 4’ünde mağlup oldu.

Anadolu Efes'e maç öncesi koronavirüs şoku

Anadolu Efes'te bir kişide daha Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı. Yapılan açıklamada, "31 Ekim, 2 ve 3 Kasım tarihlerinde yaptırdığımız Kovid-19 testlerinde A takım kafilemizde bir yeni pozitif vaka tespit edilmiştir" denildi. Klinik şikayetleri olmayan kişinin izolasyon ve tedavi süreçlerinin başladığı kaydedildi.

Anadolu Efes’in 692. maçı

Anadolu Efes, Maccabi Playtika karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 692. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 691 müsabakada 390 galibiyet ve 301 yenilgi yaşadı. Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana katıldığı Turkish Airlines EuroLeague'de ise 444. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa’nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 443 mücadelede 233 galibiyet ve 210 yenilgi gördü.