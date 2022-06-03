ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final 5 ve son maçında Anadolu Efes ile Galatasaray Nef karşı karşıya gelecek. 2-2'lik eştiliğin bulunduğu seride Andreas Pistiolis ile çıkış yakalayan Galatasaray Nef deplasmanda galibiyet peşinde olacak. üst üste 2 kez EuroLeague şampiyonluğu yaşayan Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes ise taraftarlarının önünde finale çıkmaktan başka bir şey düşünmüyor.

Üç galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği yarı final serisinin son maçında galip gelecek olan takım finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak.

Anadolu Efes - Galatasaray Nef maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yarı final serisinin son maçı 4 Haziran tarihinde saat 19:00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda Anadolu Efes ev sahipliğinde oynanacak. Karşılaşma Tivibu Spor 2'den naklen yayınlanacak. Kritik maç ile ilgili detaylar ve canlı skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Yarı Final serisi

Bilindiği üzere serinin ilk maçını Galatasaray 35 sayı farkla kazanmayı başarmış, sonrasındaki iki mücadeleden ise Anadolu Efes, 91-77 ve 71-64'lik skorlarla galip ayrılarak öne geçmişti. 4. maçta ise Sarı-Kırmızılı ekip 86-81'lik galibiyet ile seriyi son maça taşımıştı.

1. Maç: Anadolu Efes-Galatasaray: 70-105 (0-1)

2. Maç: Anadolu Efes-Galatasaray: 91-77 (1-1)

3. Maç: Galatasaray-Anadolu Efes: 64-71 (1-2)

4. Maç: Galatasaray-Anadolu Efes: 86-81 (2-2)

*5. Maç: Anadolu Efes-Galatasaray 4 Haziran