Bir tarafta sezonu muhteşem bir başlangıç yapan ve henüz mağlubiyeti bulunmayan Alanyaspor. Diğer tarafta sezona tam tersi çok kötü başlayan ve teknik direktör Eddie Newton ile yollarını ayıran Trabzonspor. İki takım Süper Lig'in 8. hafta maçında Alanya'da karşı karşıya gelecek. Aytemiz Alanyaspor tam kadro çıkacağı bu maçta rakibini yenerek zirve yarışından kopmak istemiyor. Trabzonspor ise kötü gidişini durdurmak için kazanmak zorunda.

Alanyaspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık, yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Alanyaspor - Trabzonspor ilk 11'ler

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Salih, Davidson, Bakasetas, Efecan, Adam Bareiro

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan Asan, Vitor Hugo, Edgar Ie, Kamil Ahmet, Pereira, Flavio, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Djaniny

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Ligin 3. haftasında Yeni Malatyaspor karşısında sahadan 3-1 galip ayrıldıktan sonra son 4 lig maçında 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Karadeniz ekibi, Akdeniz temsilcisi önünde kötü gidişine son vermeye çalışacak.

Bordo-mavili takımda, Kovid-19 testi pozitif çıkan Hüseyin Türkmen kadroda yer almayacak, Caleb Ekuban ise 3 hafta sonra forma giyebilecek.

Karadeniz ekibi, teknik direktör Eddie Newton'un görevinden ayrılmasının ardından hafta içinde takımı çalıştıran Futbolcu İzleme Komitesi Başkanı İhsan Derelioğlu yönetiminde karşılaşmaya çıkacak.

Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor 9. randevuda - İki takım arasında geride kalan 8 maçta, Akdeniz temsilcisinin galibiyetlerde 4-2 üstünlüğü bulunuyor.

9. kez karşı karşıya gelecekler

Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor, yarın Alanya'da yapacakları maçla ligde 9. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 8 maçta Aytemiz Alanyaspor'un bordo-mavili takım karşısında üstünlüğü bulunuyor.

Akdeniz temsilcisi 4 karşılaşmayı kazanırken, Trabzonspor ise 2 kez rakibini mağlup etti. Taraflar, 2 müsabakada sahadan beraberlikle ayrıldı.

Söz konusu maçlarda Aytemiz Alanyaspor 13 gol atarken, bordo-mavililer ise 8 gol kaydetti.

Alanya'daki maçlar

Alanya'da oynanan 4 karşılaşmada Trabzonspor, sadece 1 kez kazandı. 2 maç ev sahibi takımın üstünlüğüyle biterken 1 maçta da taraflar eşitlikle sahadan ayrıldı.

Trabzonspor, Alanya deplasmanında tek galibiyetini 2017-2018 sezonunda 2-1'lik sonuçla elde etti.