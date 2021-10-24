Eredivisie'nin 10. haftasın en önemli maçında Ajax ile PSV, karşı karşıya gelecek. 7 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Ajax, 22 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. 7 galibiyet, 2 mağlubiyet alan PSV ise 21 puanla ezeli rakibini takibini sürdürüyor. Erik ten Hag yönetimindeki Ajax, evinde 3 puana uzanıp puan farkını 4'e çıkarmayı hedefliyor. Roger Schmidt yönetimindeki PSV ise deplasmanda kazanıp evine lider dönmeyi amaçlıyor.









Ajax-PSV maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Johan Cruyff Arena'da oynanacan Ajax-PSV maçını Türk asıllı Hollandalı hakem Serdar Gözübüyük yönetecek. Bugün TSİ 17.45'te başlayacak kritik maçın yayıncısı bulunmuyor. 90 dakika ile ilgili detaylar fanatik.com.tr'de olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş ile aynı grupta olan Ajax, 3'te 3 yaparak 9 puana ulaştı ve kendi liginde olduğu gibi C Grubu'nda da liderlik koltuğunda oturuyor.

Ajax-PSV muhtemel 11'ler:

Ajax: Pasveer, Mazraoui, Timber, Schuurs, Blind, Gravenberch, Klaassen, Berghuis, Kudus, Tadic, Haller

PSV: Drommel, Mwene, Ramalho, Boscagli, Max, Sangare, Ginkel, Götze, Madueke, Gakpo, Zahavi

Ajax'ta Sean Klaiber ve Maarten Stekelenburg, PSV'de ise Ritsu Doan ile Richard Ledezma sakatlıkları nedeniyle zorlu maçta forma giyemeyecekler.