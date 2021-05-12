Misli.com Beyaz Grup'ta topladığı 71 puanla lider Manisa FK'nın ardından sezonu 2. tamamlayan Hekimoğlu Trabzon ile son hafta 5. sıraya yükselen 24Erzincanspor, play-off çeyrek finalinde kozlarını paylaşacak. İki takım da rövanş öncesi avantajı cebine koymak istiyor. Play-off çeyrek final eşleşmelerinde rövanş maçları 16 Mayıs Pazar günü, yarı finaller 20 ve 24 Mayıs, final müsabakası ise 28 Mayıs Cuma günü yapılacak. Normal sezonda iki takım arasında oynanan 2 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Trabzon’da 1-1, Erzincan’da 0-0 sonucu alındı.

24Erzincanspor - Hekimoğlu Trabzon maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Müstakil Atletizm Pisti Futbol Sahası'nda oynanacak karşılaşma bugün saat 16.00'da başlayacak. Murat Erdoğan'ın yöneteceği 90 dakikayı futbolseverler, misli.com üzerinden canlı olarak takip edebilecek.

24Erzincanspor - Hekimoğlu Trabzon maçı öncesi önemli bilgiler

Anagold 24Erzincan geçtiğimiz sezon 3.Lig’de Play-Off oynayıp 2.Lig’e yükselmişti. Bu kez Play-Off’tan 1.Lig biletini almaya çalışacaklar. Anagold 24Erzincan sahasında oynadığı son 10 maçta 3 galiibyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

Hekimoğlu Trabzon’un deplasmandaki 8 maçlık yenilmezlik serisi son hafta mücadelesinde Ankara Demir (1-3) önünde sona erdi. Norman sezonda iki takım arasında oynanan 2 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Trabzon’da 1-1, Erzincan’da 0-0 sonucu alındı.