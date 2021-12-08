UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-22 sezonu gruplarında son hafta bugün oynanacak maçlarla tamamlanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta toplam 32 takım, son 16 ekip arasında yer almak için mücadele veriyor. G Grubu'nda Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'li Lille, bir üst tura çıkma mücadelesi verecek. Grubunda 8 puanlı Lille, 5 puanlı son sıradaki Wolfsburg'u ağırlayacak. Fransız ekibine en basit haliyle liderliğini koruması için kazanması, son 16 Turu'na yükselmesi için de berabere kalması yetecek.

Wolfsburg Lille maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bu akşam saat 23.00'te başlayacak mücadele EXXEN'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Şampiyonlar Ligi günün programı...

20.45 Juventus (İtalya) - Malmö (İsveç)

20.45 Zenit (Rusya) - Chelsea (İngiltere)

23.00 Manchester United (İngiltere) - Young Boys (İsviçre)

23.00 Salzburg (Avusturya) - Sevilla (İspanya)

23.00 Benfica (Portekiz) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

23.00 Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)

23.00 Atalanta (İtalya) - Villarreal (İspanya)

23.00 Wolfsburg (Almanya) - Lille (Fransa)



