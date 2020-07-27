TFF 2. Lig’de Antalya’da düzenlenen Play-Off maçlarında çeyrek finalde İnegölspor ve yarı finalde Sancaktepe’yi eleyerek finale kalan Manisa Futbol Kulübü, tarihinde ilk kez TFF 1. Lig’e yükselmek için Ankara Demir’i saf dışı bırakan Tuzlaspor’la karşılaşacak. Finalde normal sürede veya eşitlik halinde 15’er dakikalık uzatma bölümü ile gerekirse seri penaltılarda rakibini mağlup eden taraf adını TFF 1. Lig’e yazdıracak. Geçen sezon da Play-Off oynayan Manisa ekibi, bu sezon Beyaz Grup’u uzun süre lider götürdüğü ligde ikinci sıraya düşmüş, koronavirüs salgını sonrası sezonun kalan bölümü oynanmayınca Play-Off’a kalmıştı. Ligde Kırmızı Grup’ta 53 puanla dördüncü sırayı elde eden Tuzlaspor, Antalya’da Kastamonuspor ve Ankara Demirspor’u eleyerek finale kaldı.

Tuzlaspor - Manisa FK maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Antalya Stadı’nda oynanacak final saat 21.00’e başlayacak. Ümit Öztürk’ün yöneteceği mücadeleyi A Spor yayınlayacak.

Tuzlaspor - Manisa FK muhteme 11'ler:

Tuzlaspor: Bayram, Doğan, Bülent, Kemal, Sadık, Gökcan, Muhammed, Samet, Burak, Göksu, Batuhan

Manisa FK: Ömer, Salih, Mehmet, Erhan, Sertaç, Abdurrahman, Nizamettin, Onur, Umut, Ali Çamdalı, Serdar

Meydana dev ekran

Manisa Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgınına alınan tedbirler kapsamında finali tribünde izleyemeyecek taraftarlar için Cumhuriyet Meydanı’na dev ekran kurduracak. Final heyecanını Manisa’ya yaşatacak Büyükşehir Belediyesi, sosyal mesafe kuralına dikkat edilmesi için önlemleri de alacak.

Daha önce hiç TFF 1. Lig’de yer almayan iki takım, geçen sene TFF 2. Lig play-off çeyrek finalinde karşılaşmıştı. Tuzlaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın’ın çalıştırdığı Manisa FK, Tuzlaspor’u elemişti. Manisa FK Teknik Direktörü Cihat Arslan, artık son engele geldiklerini belirterek finalde gülen taraf olacaklarını söyledi.