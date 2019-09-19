Son dakika haberi: Bratislava - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Beşiktaş için son dakika haberi: Bratislava ile oynanacak maçın detayları tamamen netleşti. Bratislava - Beşiktaş maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta canlı yayınlanacak, sorusu yanıtını buldu. Beşiktaş - Bratislava maçı ile ilgili tüm detayları bu haberimizde aktarıyoruz. Beşiktaş Slovan Bratislava karşılaşması öncesinde yaşanacak son dakika gelişmelerini de aktarmaya devam edeceğiz.
Beşiktaş - Bratislava maçı şifreli mi, hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? sorusu yanıtını buldu. UEFA Avrupa Ligi'nde Bratislava deplasmanı ile kupa macerasına başlayacak olan Beşiktaş, dün Slovakya'ya uçtuktan sonra tüm hazırlıklarını tamamlayarak, maç saati için geri sayıma geçti.
Bratislava - Beşiktaş canlı bilgisi
Bratislava - Beşiktaş maçı Türkiye saati ile 22.00'den itibaren şifreli olarak beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Bratislava - Beşiktaş maçı hakemi
Slovan Bratislava - Beşiktaş maçını Estonya Futbol Federasyonu'ndan Kristo Tohver yönetecek. Tohver'in yardımcılıklarını Silver Koiv ve Aron Harsing yapacak. Maçın 4. hakemi ise Juri Frischer.
Beşiktaş Bratislava muhtemel 11'ler
Beşiktaş: Karius, Douglas, Vida, Ruiz, Rebocho, Elneny, Dorukhan, Ljajic, Diaby, N'Koudou, Umut
Slovan Bratislava: Greif, Medvedev, Abena, Bozhıkov, De Marco, Ljubıcıc, De Kamps, Drazic, Nono, Moha, Sporar