Beşiktaş - Bratislava maçı şifreli mi, hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? sorusu yanıtını buldu. UEFA Avrupa Ligi'nde Bratislava deplasmanı ile kupa macerasına başlayacak olan Beşiktaş, dün Slovakya'ya uçtuktan sonra tüm hazırlıklarını tamamlayarak, maç saati için geri sayıma geçti.

Bratislava - Beşiktaş canlı bilgisi

Bratislava - Beşiktaş maçı Türkiye saati ile 22.00'den itibaren şifreli olarak beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Bratislava - Beşiktaş maçı hakemi

Slovan Bratislava - Beşiktaş maçını Estonya Futbol Federasyonu'ndan Kristo Tohver yönetecek. Tohver'in yardımcılıklarını Silver Koiv ve Aron Harsing yapacak. Maçın 4. hakemi ise Juri Frischer.

Beşiktaş Bratislava muhtemel 11'ler

Beşiktaş: Karius, Douglas, Vida, Ruiz, Rebocho, Elneny, Dorukhan, Ljajic, Diaby, N'Koudou, Umut

Slovan Bratislava: Greif, Medvedev, Abena, Bozhıkov, De Marco, Ljubıcıc, De Kamps, Drazic, Nono, Moha, Sporar



