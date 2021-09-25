Sivasspor ile Fatih Karagümrük, Süper Lig 'in 7. haftasında kozlarını paylaşacak. Yeni Malatyaspor'u deplasmanda tek golle geçerek galibiyet hasretine son veren Rıza Çalımbay'ın Sivasspor'u evinde kazanıp seri yakalamak istiyor. 3 maçtır kaybetmeyen Francesco Farioli yönetimindeki Karagümrük ise zorlu deplasmanda 3 puanı hanesine yazdırmayı amaçlıyor. Sivasspor'da Isaac Cofie, Koray Altınay, Leke James ve Aaron Appindangoye, İstanbul ekibinde ise Lucas Biglia, Fabio Borini, Alparslan Erdem, Derrick Luckassen, Vegar Eggen Hedenstad ile Rayyan Baniya'nın sakatlıkları bulunuyor.

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Sivasspor-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak Sivasspor-Fatih Karagümrük maçını Alper Ulusoy yönetecek. Bugün saat 13.30'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Sivasspor-Fatih Karagümrük muhtemel 11'ler:

Sivasspor: Muammer, Ahmet, Goutas, Caner, Uğur, Fajr, Hakan, Felix, Gradel, Henrique, Kayode

Fatih Karagümrük: Viviano, Balkovec, Burak, Benatia, Caner, Adnan, Erhun, Bertolacci, Karamoh, Ahmed Musa, Pesic