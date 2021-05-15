Misli.com 2. Lig Play-Off çeyrek final rövanş maçında Sakaryaspor ile Vanspor, kozlarını paylaşacak. Rakibini deplasmanda 2-0'la geçen Sakaryaspor, evinde yarı final biletini almaya çalışacak. İlk maçta şok bir mağlubiyet yaşayan Vanspor ise deplasmanda sürpriz peşinde olacak. Her türlü galibiyet ve beraberlik Yeşil-Siyahlılar’ın turu geçmesine yetecek. Vanspor’un turu geçmesi için 3 farkla kazanması gerekiyor.

Sakaryaspor, Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta lider Eyüpspor'un ardından sezonu 2. sırada tamamladı. Vanspor ise 69 puanla sezona 5. sırada nokta koydu.

Sakaryaspor - Vanspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

16 Mayıs Pazar günü Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Erkan Özdamar'ın yöneteceği karşılaşma misli.com'dan naklen yayınlanacak.

Sakaryaspor - Vanspor maçı öncesi son dakika gelişmeleri

Sakaryaspor ilk maçı deplasmanda 2-0 kazandı. Her türlü galibiyet ve beraberlik Yeşil-Siyahlılar’ın turu geçmesine yetecek. Vanspor’un turu geçmesi için 3 farkla kazanması gerekiyor. Sakaryaspor son 2 iç saha maçını da kazandı.

Vanspor son 4 deplasmanın 3’ünde kaybetti, tek galibiyeti sondan bir hafta önce ligde kalmayı garantileyen Kastamonu önünde aldı.

Vanspor’da takımın en skorer ismi olan Sedat Cengiz (21 gol) disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldı.



