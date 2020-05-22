Bundesliga'nın 27. haftasında son sırada yer alan Paderborn, Hoffenheim'ı konuk edecek. Bundesliga'da oynadığı son dört iç saha maçını kaybeden Paderborn, son galibiyetini Frankfurt karşısında almıştı. Aralık 2019'dan beri evinde kazanamayan Paderborn, kötü gidişatı Hoffenheim karşısında durdurmak istiyor.

Son altı Bundesliga maçında galibiyet alamayan Hoffenheim ise, Kasım 2018-Ocak 2019'dan bu yana en uzun serisini yaşıyor. Mavi Beyazlı ekip, ligin dibinde yer alan rakibini mağlup edip 3 puan hasretini bitirmek istiyor.

Hoffenheim ile oynadığı son beş resmi maçta gol atamayan Paderborn, kulüp tarihinde sadece Kaiserslautern'e karşı daha uzun bir seri yaşamıştı. Paderborn'a rakip olduğu son beş resmi maçta gol yemeyen Hoffenheim, kulüp tarihinin aynı rakibe karşı en uzun serisini devam ettirmek için sahaya çıkacak.

Paderborn - Hoffenheim maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

23 Mayıs Cumartesi günü oynanacak mücadele TSİ 16.30'da başlayacak. Türkiye'de yayıncısı bulunmayan 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Paderborn - Hoffenheim muhtemel 11'ler:

Paderborn: Zingerle, Drager, Strohdiek, Schonlau, Collins, Vasiliadis, Gjasula, Sabiri, Pröger, Srbeny, Antwi-Adjei

Hoffenheim: Baumann, Kaderabek, Posch, Hübner, Zuber, Rudy, Grillitsch, Skov, Baumgartner, Bruun Larsen, Dabbur



