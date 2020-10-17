Koronavirüs kriziyle boğuşan Inter, derbi maçta Milan ile kozlarını paylaşırken siz de bu karşılaşmanın heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, İtalya Serie A'da kesintisiz CANLI YAYIN keyfi Misli.com'da!

Sezona bol gollü 2 maçla giriş yapan Inter, milli ara öncesinde Lazio deplasmanında hem 2 puan bırakmıştı hem de Stefano Sensi kırmızı kart cezalısı durumuna düşmüştü. Derbi maç öncesinde takımda mini bir koronavirüs krizi yaşanıyor! Sensi'nin cezası, Matias Vecino'nun sakatlığının yanı sıra Milan Skriniar, Radja Nainggolan, Ashley Young, Roberto Gagliardini ve Ionut Radu da Covid-19 pozitif oldukları için maç kadrosunda yer alamayacaklar. TD Antonio Conte'nin bu eksikler sonrası "D’Ambrosio, De Vrij, Kolarov" üçlü savunma kurgusuyla maça başlaması bekleniyor. Orta alan ve hücumda pek değişiklik yok ama Conte'nin elinde güçlü bir kulübe de yok!

Serie A'da yeni sezona yüksek savunma konsantrasyonuyla başlayan Milan cephesinde en önemli eksik Ante Rebic! Matteo Gabbia'nın durumu maç saati netleşecek. Andrea Conti, Leo Duarte ve Mateo Musacchio da forma giyemeyecek diğer isimler... Covid-19 testi pozitif çıkan Zlatan Ibrahimovic 4 resmi maçı kaçırdıktan sonra karantina süresini doldurdu, dev maçta sahadaki yerini alabilecek. TD Stefano Pioli'nin en güvendiği isimlerin başında gelen milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu ise ilk 11'deki yerini alacak. Çalhanoğlu, "Saelemaekers & Leao" ikilisiyle birlikte Ibrahimovic'e hücumda destek verecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Milan bu sezon ligde oynadığı 3 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı.

- Inter'in bu sezon ligde oynadığı 3 maç ise "karşılıklı gol" ile sonuçlandı.

- İki takım arasındaki son 4 maçı Inter kazandı!

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