Sivasspor'a kaybeden Beşiktaş ile Fenerbahçe'ye yenilen Antalyaspor, The Land of Legends Cup'ın "üçüncülük" maçında kozlarını paylaşırken siz de bu karşılaşmanın heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Bu zorlu mücadeleyi Misli.com mobil uygulamasından CANLI olarak da izleyebilirsiniz!

Salı günü Sivasspor'la karşılaşan Beşiktaş, 31. dakikada Dorukhan Toköz'ün atılmasıyla maçın 3'te 2'lik kısmını 10 kişi oynamak zorunda kalmış, maç sonunda da TD Sergen Yalçın hakeme ateş püskürmüştü. Herkes maç 0-0 bitiyor, kazananı penaltılar belirleyecek derken 90+1'de Mustapha Yatabare'den yedikleri golle mücadeleyi 1-0 kaybedip "Üçüncülük" maçına razı oldular... Milli takım kamplarında olan Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Güven Yalçın, Domagoj Vida ve Adem Ljajic ile sakatlıkları bulunan Tyler Boyd ve Georges-Kevin Nkoudou, Antalyaspor karşısında forma giyemeyecek.

Antalyaspor ise Mame Thiam'ı durduramadı ve Fenerbahçe'ye 4-0 kaybederek "Üçüncülük" maçıyla yetinmek zorunda kaldı. Sakatlığı bulunan ve rehabilitasyon süreci devam eden Serdar Gürler, Lukas Podolski, Bahadır Öztürk ve Drole, Antalya'da bırakılmıştı; Nazım Sangare, Bünyamin Balcı, Doğukan Sinik ve Fedor Kudryashov milli takım kamplarında... TD Tamer Tuna, farklı Fenerbahçe yenilgisine rağmen; "Çok verim aldığımız, sezona bakış anlamında da dersler çıkaracağımız bir maç oldu." demişti.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasında oynanan son 5 maçın tamamı karşılıklı gollerle "2.5 ÜST" bitti.

- Aralarındaki son 8 maçın sadece 4'ünü Beşiktaş kazanabildi. (1 beraberlik - 3 Antalyaspor galibiyeti)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu hazırlık karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş Kazanır" oldu! %33'lük kesim Sivasspor'a kaybeden Sergen Yalçın'ın öğrencilerinden bu sefer galibiyet bekliyor... %12'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.