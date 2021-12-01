Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu karşılaşmaları, 30 Kasım, 1-2 Aralık tarihlerinde oynanacak. Kayserispor - Iğdır Belediyespor ile karşılaşacak. Tek maç eleme usulüne ve seri başı sistemine göre oynanacak 4. tur maçları, 30 Kasım ile 1-2 Aralık tarihlerinde oynanacak. Spor Toto Süper Lig'den önemli takımlar bu etapta yer alacak.

Kayserispor - Iğdır Belediyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bu akşam saat 19.00'da başlayacak mücadele ASPOR'dan canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

1 Aralık Çarşamba:

13.00 Çaykur Rizespor-Ankaraspor

13.00 Altınordu-68 Aksaray Belediyespor

14.00 Yılport Samsunspor-Uşakspor

14.00 Beypiliç Boluspor-52 Orduspor

14.00 Altaş Denizlispor -Ağrı 1970

15.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Sarıyer

15.00 Adanaspor-Kocaelispor

17.00 Aytemiz Alanyaspor -Osmaniyespor

19.00 Yukatel Kayserispor-Alagöz Holding Iğdır

21.00 Atakaş Hatayspor-Eyüpspor

2 Aralık Perşembe:

13.00 GZT Giresunspor-Ankara Demirspor

13.00 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Arnavutköy Belediye Gençlikspor

14.00 Nasadoge Menemenspor-Hekimoğlu Trabzon

15.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Akhisarspor

15.00 MKE Ankaragücü-Nazilli Belediyespor

17.00 Göztepe-Kahta 02 Spor

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Silahtaroğlu Vanspor

21.00 Gaziantep FK-Sakaryaspor