Kayserispor - Iğdır Belediyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu karşılaşmaları, 30 Kasım, 1-2 Aralık tarihlerinde oynanacak. Kayserispor - Iğdır Belediyespor ile karşılaşacak. Kazanan takım adını bir üst tura yazdıracak. Peki, Kayserispor - Iğdır Belediyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu karşılaşmaları, 30 Kasım, 1-2 Aralık tarihlerinde oynanacak. Kayserispor - Iğdır Belediyespor ile karşılaşacak. Tek maç eleme usulüne ve seri başı sistemine göre oynanacak 4. tur maçları, 30 Kasım ile 1-2 Aralık tarihlerinde oynanacak. Spor Toto Süper Lig'den önemli takımlar bu etapta yer alacak.
Kayserispor - Iğdır Belediyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Bu akşam saat 19.00'da başlayacak mücadele ASPOR'dan canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
1 Aralık Çarşamba:
13.00 Çaykur Rizespor-Ankaraspor
13.00 Altınordu-68 Aksaray Belediyespor
14.00 Yılport Samsunspor-Uşakspor
14.00 Beypiliç Boluspor-52 Orduspor
14.00 Altaş Denizlispor -Ağrı 1970
15.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Sarıyer
15.00 Adanaspor-Kocaelispor
17.00 Aytemiz Alanyaspor -Osmaniyespor
19.00 Yukatel Kayserispor-Alagöz Holding Iğdır
21.00 Atakaş Hatayspor-Eyüpspor
2 Aralık Perşembe:
13.00 GZT Giresunspor-Ankara Demirspor
13.00 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Arnavutköy Belediye Gençlikspor
14.00 Nasadoge Menemenspor-Hekimoğlu Trabzon
15.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Akhisarspor
15.00 MKE Ankaragücü-Nazilli Belediyespor
17.00 Göztepe-Kahta 02 Spor
19.00 İttifak Holding Konyaspor-Silahtaroğlu Vanspor
21.00 Gaziantep FK-Sakaryaspor