Kupada son 16 turuna alt lig ekipleri Tarsus İdmanyurdu ve İstanbulspor'u eleyerek gelen Fenerbahçe, 2020 yılının ilk karşılaşmasına da Kayseri'de çıkacak. Kayserispor ise Bayrampaşa ve Manisa Futbol Kulübünü eleyerek son 16 turuna geldi. İki ekip arasında Süper Lig'in ilk yarısında oynanan karşılaşmayı İstikbal Mobilya Kayserispor sahasında 1-0 kazanmıştı.

Kayserispor - Fenerbahçe hangi kanalda, saat kaçta?

Hes Kablo Kayserispor-Fenerbahçe maçı saat 20.30'da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı hakem Bahattin Şişmek yönetecek. Mücadele ATV'den canlı olarak ekranlara gelecek. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Kayserispor'da yeni teknik direktör Robert Prosinecki de ilk resmi maçına çıkacak. Bu karşılaşmanın rövanşı 21 Ocak Salı günü Ülker Stadı'nda oynanacak.

Fenerbahçe'nin kadrosu açıklandı...

Altay, Harun Tekin, Erten, Zanka, Serdar Aziz, Adil Rami, Isla, Murat Sağlam, Jailson, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Tolgay, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Dirar, Alper, Ferdi, Kruse, Rodrigues, Deniz Türüç, Mevlüt Erdinç, Vedat Muriç