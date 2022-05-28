TFF 2. Lig Play-Off'unda finale adını yazdıran Bodrumspor ve Teco Karacabey Belediyespor, 29 Mayıs Pazar günü İzmir'deki finalde karşı karşıya gelecek. Bu sezon açılan Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanıp Ali Şansalan'ın düdük çalacağı final saat 21.00'de başlayacak ve A Spor'dan naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın biletleri 80 TL olarak belirlenirken, Bodrumsporlu taraftarlar maçı numaralı tribünden, Karacabeyli futbolseverler ise maratondan izleyecek. Karşılaşmada kazanan ekip yeni sezonda tarihinde ilk kez Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele edecek. Tek maç üzerinden oynanacak finalin 90 dakikası berabere tamamlanırsa 15'er dakikalık iki devre halinde uzatmalar oynanacak. Uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmazsa kazanan tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.

Bodrumlular tarihi final için öğlen saatlerinde İzmir'e otobüsler ve özel araçlarıyla akın edecek. Play-Off çeyrek finalinde Sivas Belediyespor, yarı finalde ise An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor'u eleyen Bodrumspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir, camia olarak kenetlendiklerini söyledi. Hedefe ulaşacaklarına inandığını belirten Taşdemir, "Zorlu ve çekişmeli bir final bizleri bekliyor. İzmir'de taraftarımızın desteğini alacağız. Bu maçı kazanıp tarihi bir an yaşamak istiyoruz" diye konuştu. Taşdemir, kariyerinde daha önce Ankaragücü'nü 2'nci Lig'de şampiyonluğa taşımıştı.

TAHSİN TAM BU KEZ RAKİP

Bodrumspor'un finaldeki rakibi Teco Karacabey Belediyespor'u henüz bu sezon başında yeşil-beyazlıların teknik direktörü olan Tahsin Tam çalıştırıyor. Geçen sezon Bodrumspor'u düşme hattında devralan Tahsin Tam, takımını Play-Off yarışına ortak etti. Bu sezona da Tahsin Tam yönetiminde başlayan Bodrum, 8'inci hafta sonrası ekim ayında tecrübeli teknik adamla yollarını ayırdı. Bodrumspor'un ardından 2'nci Lig Beyaz Grup'taki Karacabey'in dümenine geçen Tam, finalde bu sezon başında kurduğu eski takımına rakip oldu. Karacabey'in kadrosunda Tahsin Tam'ın devre arasında Bodrumspor'dan sezon sonuna kadar Bursa temsilcisine kiralık aldığı futbolcular Harun Kavaklıdere ve Sergen Yatağan da bulunuyor.