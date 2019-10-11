Grubumuzda en az bizim maçımız kadar önemli olan mücadelede İzlanda, sahasında Fransa’yı konuk edecek. Ev sahibinde Aron Gunnarsson, Horozlar’da Pogba, Mbappe ve kaleci Hugo Lloris, sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. Elbette bu maçta dileğimiz, grup liderliği için 3 gün sonra karşılaşacağımız Fransa’nın rakibine yenilmesi ya da en kötü berabere kalması olacak.

İzlanda - Fransa maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Saat 21.45’te başlayacak karşılaşmayı İtalyan hakem Gianluca Rocchi yönetecek. Karşılaşma S Sport 2’den canlı olarak ekranlara gelecek. Kritik 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

İzlanda - Fransa muhtemel 11'ler

İzlanda: Halldorsson, Hermannsson, Arnason, Sigurjonsson, Skulason, Gudmundsson, Sigurjonsson, Bjarnason, Traustason, Sigurdsson, Sigthorsson

Fransa: Areola, Pavard, Varane, Lenglet, Digne, Tolisso, Kante, Ikone, Griezmann, Coman, Ben Yedder

Grupta yaptığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan ay-yıldızlı ekip, 15 puan ile lider durumda bulunuyor. Aynı puana sahip Fransa ikinci, 12 puanlı İzlanda ise 3. sırada yer alıyor. Grupta 4. sırada yer alan Arnavutluk ise 9 puana sahip.