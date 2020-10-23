Süper Lig'de 6. hafta maçında bu sezon henüz galibiyet alamayan Gaziantep Futbol Kulübü, ile bu sezon yenilgisi olmayan İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya gelecek. Ev sahibi takımda 4 maç çeza alan Sumudica takımın başında olamayacak. Antep ekibi rakibi karşısında kazanarak ilk galibiyetini almak istiyor. Konyaspor ise yenilmeme serisini bu maçta da sürdürme peşinde.

Gaziantep FK'nin ilk 11'i: Günay, Oğuz, Kana-Biyik, Tosca, Djilobodji, Güray, Sousa, Furkan, Maxim, Dicko, Kenan

İttifak Holding Konyaspor'un ilk 11'i: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Musa, Ömer Ali, Milosevic, Miya, Kravets

Gaziantep FK - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

24 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da Kalyon Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Özgür Yankaya yönetecek. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Ligin geride kalan haftalarında henüz galibiyetle tanışamayan ve 4 puan toplayabilen Gaziantep FK, 6 puanlı rakibini yenerek ligdeki ilk galibiyetine ulaşabilmenin hesaplarını yapıyor.

Sakatlığı nedeniyle forvet oyuncusu Andre Felipe'den Konyaspor karşısında yararlanamayacak olan Gaziantep ekibinde, ayrıca kart cezası nedeniyle Junior Morais ve Kevin Mirallas da kadroda olamayacak.

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica da cezası nedeniyle takımın başında yer alamayacak. Sumudica'nın yokluğunda takımın başında yardımcı antrenör Gabriel Margarit'in olması bekleniyor.