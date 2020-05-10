Güney Kore K-Ligi' heyecanı sürüyor. İlk hafta mücadelesinde günün ilk maçında Gangwon, FC Seoul ile karşı karşıya geliyor. Gangwon - FC Seoul maçı canlı izleme şansı ve tek maç iddaa detayları misli.com'da...

Gangwon'un geçtiğimiz sezon istatistiklerine bakmak bu noktada biraz yanıltıcı çünkü takımın yabancı oyuncuları ayrıldı, yeni bir rotasyon ile lige girecekler. FC Seoul takımı ise kadro istikrarı sağladığı lige tecrübesi ile iyi başlayacaktır.

Gangwon - FC Seoul maçı istatistikleri

Güney Kore K-Ligi ilk hafta mücadelesinde Gangwon, FC Seoul ile karşı karşıya geliyor. Son 10 yılda, Kim Byung-Soo ile Choi Yong-Soo 6 maçta karşı karşıya geldiler. Bu maçlardaKim Byung-Soo yönetimindeki takımlar 2 , Choi Yong-Soo yönetimindeki takımlar1 galibiyet elde ederken 3 maçta beraberlikle sonuçlandı.

Gangwon 4, FC Seoul 1 galibiyet elde ederken 5 maç beraberlikle sonuçlandı.

Gangwon 17 gol atarken, FC Seoul 11 golle karşılık verdi.

4 maç 2,5 gol altında, 6 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.

7 maçta karşılıklı gol olurken, 3 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.

2-3 ve 4-6 gol aralığında biten 4'er maç bulunuyor.

Gangwon 2 ve FC Seoul 6 maçta ilk golü atan taraf oldular.

Gangwon - FC Seoul maç yorumu

Seoul, 2015-2016'da 43 maçta 25 gol atan eski oyuncusu Carlos Adriano'yu Jeonbuk'tan tekrar kadrosuna kattı. Sırp forvet Aleksandar Pesic de bir diğer önemli hücumcu. Daha önce Toulouse ve Kızılyıldız gibi takımlarda görev alan 1.90'lık Pesic, geçen sezon Seoul'da 25 maçta 10 gol attı. FC Seoul'u 2008 ve 2009 yıllarında Şenol Güneş çalıştırmıştı. Gangwon kadrosunda en az yabancı bulunduran ekiplerden. Seoul ligin kalburüstü takımlarından biri. Berbat geçen 2018'in ardından 2019'u üst sıralara yakın bir konumda bitirdiler. Genel anlamda zirvedeki takımlara karşı direnç gösteremedikleri sezonu yine de iyi bir noktada tamamladıklarını söyleyebiliriz. Osmar ve Pesic'in yanına Adriano eklemesi daha yaparak kadroyu güçlendirdiler. Bu noktada Pesic'in kira süresinin Haziran sonunda biteceğini hatırlatmakta fayda var. Adriano'nun kulübe geri dönmesi biraz da bu yüzden. Kadronun geçen yıla nazaran bir tık daha iyi olduğunu söylemek mümkün fakat bu ne kadar yeter soru işareti zira geçen yıla da iyi başlayıp tökezlemişlerdi. Bu sezon Asya kupası maçları da oynayacaklarını unutmamak gerek.

Gangwon iki yabancısı Bilbija ve Sielis ile yollarını ayırdı. Tek yabancıları Asya kıtası kontenjanından Japon Takahiro Nakazato. Bu ayrılıkların takımı büyük etkileyeceğini söylemek güç zira büyük katkıyı yerli isimlerinden alan bir ekip Gangwon. 2017'de kendi açılarından en iyi lig sıralamalarını almışlardı (6.) Geçen yılı da bu konumda bitirerek gayet iyi iş başardılar. Bunu sürdürmek ilk hedefleri olacaktır. Hocaları Kim Byung-soo'nun oynattığı futbol birçok otoriteden olumlu dönüş alıyor ki oynadıkları futbolun da pozitif olduğunu söylemek mümkün zaten. 2 yıldır takımla birlikte olan hocanın takımı geçen sezon en çok savunmada problem yaşamıştı. Ligi eksi averajda ve en çok gol yiyen 3.ekip olarak bitirmişlerdi. Takımların profili hücuma yatkın. Zaten aralarında bu sahada oynanan maçlardaki skorlar da bunu işaret ediyor.

Gangwon'un geçtiğimiz sezon istatistiklerine bakmak bu noktada biraz yanıltıcı çünkü takımın yabancı oyuncuları ayrıldı, yeni bir rotasyon ile lige girecekler. FC Seoul takımı ise kadro istikrarı sağladığı lige tecrübesi ile iyi başlayacaktır