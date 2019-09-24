Galatasaray - Fenerbahçe (canlı izle) beIN SPORTS

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi canlı olarak milyonlarca futbolseverle buluşacak. Süper Lig'in resmi yayıncısı beIN SPORTS, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maç öncesi kanallarından canlı yayınlar ile futbolseverleri bilgilendirecek. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi her iki takımın hazırlıkları sürerken, futbolseverler de bazı sorulara yanıt atıyor. Galatasaray - Fenerbahçe maçı saat kaçta canlı yayınlanacak?, sorusunun yanı sıra; Galatasaray - Fenerbahçe canlı izle linki ve derbi canlı yayın bilgileri de merak konusu.

GALATASARAY - FENERBAHÇE CANLI İZLE

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 28 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin biletleri 25 Eylül Çarşamba günü satışta olacak.

Dev derbinin hakemi ise 25-26 Eylül tarihlerinde açıklanabilir.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde her iki takımın da eksikleri var. Ankaragücü maçında sakatlanan Garry Rodrigues'in Fenerbahçe formasıyla Türk Telekom'a çıkması hayli güç. Galatasaray'da ise çenesinden ameliyat olan Younes Belhanda'nın durumu maç günü belli olabilir.

Galatasaray - Fenerbahçe derbi bileti fiyatları

Galatasaray - Fenerbahçe maçı için 8 farklı kategoride bilet satışa çıkarılacak. Bilet fiyatları şöyle: 200, 225, 350, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1300 TL.