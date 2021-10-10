Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda sezonun 16. yarışı Türkiye Grand Prix’si öncesi geri sayım başladı. Geçtiğimiz yıl geçici olarak ülkemize geri dönen Formula 1 heyecanı bu yıl da yaşanıyor. Antrenman ve sıralama turlarının ardından dünyanın en iyi 20 pilotu, bugün piste çıkacak. F1'in ülkemize ekonomik anlamda da müthiş bir katkısı olacak. Milyonlarca F1 severin takip edeceği organizasyonun Türkiye'ye katkısının 200 milyon Dolar'ı bulması bekleniyor. Ayrıca İstanbul Park'ta yarışı 100 bine yakın biletli seyirci yerinden takip edecek. Büyük heyecana sahne olan sıralama turları sonucunda pole pozisyonu Mercedes takımından Lewis Hamilton'ın oldu. 1:22.868'lik turuyla pist rekoru kıran Hamilton, 10 sıra cezası nedeniyle, yarışa 11. sıradan başlayacak.

Intercity İstanbul Park tarafından özel olarak tasarlatılan şampiyonluk kupası, tüm pilotların en çok zorlandıkları meşhur 8. virajdan ilham alıyor.

Formula 1 Türkiye ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? F1 yarışları hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

İstanbul Park'ta antrenman ve sıralama turlarının tamamlanmasının ardından artık dev yarış için geri sayıma geçildi. Formula 1'de sezonun en merakla beklenen yarışlarından biri olan Türkiye GP, bugün 15.00'te koşulacak. Müthiş organizasyon, S Sport 2 ve S Sport Plus'tan yayınlanacak. Formula 1 Türkiye ile ilgili tüm detaylar anbean fanatik.com.tr'de olacak.

1:22.868'lik turuyla pist rekoru kıran Hamilton, 10 sıra cezası nedeniyle, yarışa 11. sıradan başlayacak.

8 temalı logo sahibini buluyor

İntercity İstanbul Park'ta bugün yapılacak yarışın ardından kupa da sahibini bulacak. Ancak verilecek olan kupada dikkat çeken bir detay bulunuyor. Magic 8 (Büyülü 8) adı verilen kupada İstanbul Park'ın meşhur 8. virajından esinlenildi. Ayrıca üst bölümüne bayrağımızda yer alan ay ve yıldız eklendi. Kupanın 50 cm yüksekliğe ve 5 kilo ağırlığa sahip olduğu öğrenildi.

Hamilton: Muhteşemdi!

Mercedes'in süperstarı Lewis Hamilton, sıralama turları sonrasında konuştu. 7 kez dünya şampiyonu 36 yaşındaki tecrübeli pilot, "Türkiye'de gerçekten harika bir seyirci topluluğu var, buraya dönmekten çok mutluyum. Pist geçen yıldan çok farklı ve muhteşemdi. İstanbul güzel. Seyirci çok iyi görünüyor. Onlara çok iyi bir yarış izlettirmek hedefimiz" dedi.

Valtteri Bottas: Şartlar kolay değildi

Hamilton'ın cezası nedeniyle pole pozisyonunu elde eden Valtteri Bottas, şunları söyledi: "Şartlar kolay değildi Q1'de. Limitlerde sürdük. Son bölümde bile hâlâ biraz asfaltta ıslaklık vardı. İyi turlar elde ettim. Son sektörde önden kayma nedeniyle biraz zaman kaybettim ama turum gerçekten çok iyiydi" diye konuştu.

Sıralamalarda 2. sırayı elde eden Hamilton'ın takım arkadaşı Valtteri Bottas ilk çizgiden start alacak.

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde saat 15.00’te başlayacak yarış öncesi sıralama turlarında elde edilen dereceler şöyle:

1. Lewis Hamilton (Mercedes): 1:22,868

2. Valtteri Bottas (Mercedes) : 1:22,998

3. Max Verstappen (Red Bull): 1:23,196

4. Charles Leclerc (Ferrari): 1:23,265

5. Pierre Gasly (AlphaTauri): 1:23,326

6. Fernando Alonso (Alpine): 1:23,477

7. Sergio Perez (Red Bull): 1:23,706

8. Lando Norris (McLaren): 1:23,954

9. Lance Stroll (Aston Martin): 1:24,305

10. Yuki Tsunoda (AlphaTauri): 1:24,368

11. Sebastian Vettel (Aston Martin): 1:24,795

12. Esteban Ocon (Alpine): 1:24,842

13. George Russell (Williams): 1:25,007

14. Mick Schumacher (Haas): 1:25,200

15. Carlos Sainz (Ferrari): 1:25,177

16. Daniel Ricciardo (McLaren): 1:25,881

17. Nicholas Latifi (Williams): 1:26,086

18. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo): 1:26,430

19. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo): 1:27,525

20. Nikita Mazepin (Haas): 1:28,449

Antrenman turlarına Gasly damgası

Türkiye'de F1 heyecanı önceki gün başladı. Cuma günü gerçekleştirilen ilk 2 antrenman turunu Lewis Hamilton zirvede tamamladı, rekorlar kırıldı. 2005'te Montoya'nın 1:24.770'lik en hızlı tur rekorunu Mercedes'ten Lewis Hamilton, 1:23.804 ile eline geçirdi. Dünkü 3. antrenman seansındaki yağmur nedeniyle en hızlı tur rekoru geliştirilemedi. Fakat seansa damgasını AlphaTauiri'den Pierre Gasly vurdu. 1:30.447'lik derece elde eden Fransız sürücü, seansı ilk sırada noktaladı. Gasly'i, 1:30.611 ile RedBull'dan Max Verstappen takip etti.

Lewis Hamilton ile Max Verstappen'in mücadelesi

İstanbul’da geçen yıl podyumun zirvesine çıkan Mercedes’in Büyük Britanyalı pilotu Hamilton, üst üste 5, toplamda ise 8. şampiyonluğunu kazanmak için Türkiye’nin yanı sıra kalan 6 yarıştan en az kayıpla çıkmanın hesaplarını yapıyor. Bu sezon 11 kez podyuma çıkma başarısını gösteren Red Bull’un Hollandalı pilotu Verstappen ise hem kariyerinin ilk şampiyonluğunu elde etme hem de Hamilton’ın serisine son veren pilot olma fırsatını iyi değerlendirmek istiyor.

Büyük rekabet

Sezonun sonu yaklaştıkça iki pilot arasındaki rekabet sporseverleri ekran başına kilitlemeye yetiyor. 12 Eylül’deki İtalya Grand Prix’sinde birbiriyle çarpışan iki pilot da yarış dışında kalırken, Hamilton F1 otomobillerindeki "halo" sistemi sayesinde ölümden döndü. 26 Eylül’deki Rusya Grand Prix’si de iki pilotun şampiyonluğu ne kadar çok istediklerini gösteren bir podyum töreniyle sona erdi. Bu sezon dördüncü kez güç ünitesini değiştiren ve yarışa son sıradan başlayan Verstappen, büyük bir çıkış yakalayarak ikinciliği elde ederken, son turlarda yanlış lastikle yağmura yakalanan Hamilton yerinde hamlelerle podyumun zirvesine çıkmasını bildi.

Aralarında 2 puan var

Şampiyonluğun iki büyük adayı Lewis Hamilton ile Max Verstappen, Türkiye Grand Prix’sine iki puan farkla başlayacak. Bu sezon 5’i birincilik olmak üzere 11 kez podyuma çıkan Hamilton 246,5 puanla pilotlar klasmanının zirvesinde yer alıyor. 7’si birincilik olmak üzere 11 kez podyum gören Verstappen ise 244,5 puanla rakibini yakından takip ediyor. Bu ikiliye en yakın isim ise 151 puanla üçüncü sırada bulunan Mercedes pilotu Valtteri Bottas.

Schumacher, Tsunoda ve Mazepin ilk kez İstanbul Park’ta yarışacak

Formula 1’de bu sezon Türkiye Grand Prix’sine kadar mücadele eden 21 pilotun 3’ü İstanbul’da ilk kez piste çıkacak. Geçen yıl 16 pilotun ilk kez tecrübe ettiği İstanbul Park Pisti’nde bu rakam üçe kadar düştü. Pazar günkü yarışta Mick Schumacher, Yuki Tsunoda ve Nikita Mazepin, Formula 1 heyecanını ilk defa İstanbul’da yaşayacak.

En tecrübelisi Raikkonen

Alfa Romeo’nun 41 yaşındaki Fin pilotu Kimi Raikkonen, katıldığı 346 grand prix ile İstanbul’da yarışacak en tecrübeli isim olarak dikkati çekti. Bu alanda Alpine Renault pilotu Fernando Alonso 329, Brezilyalı eski pilot Rubens Barrichello 326 yarışla Raikkonen’in arkasında yer alıyor. Öte yandan, AlphaTauri takımının 21 yaşındaki Japon sürücüsü Yuki Tsunoda, en genç pilot olarak göze çarptı.

En çok yarış kazanan Hamilton

Formula 1’de en fazla yarış kazanan sürücüler sıralamasının zirvesinde Mercedes’ten Büyük Britanyalı Lewis Hamilton bulunuyor. Geçen yıl kariyerinin 7. şampiyonluğuna uzanan Hamilton, Türkiye Grand Prix’si öncesi 100 birincilikle ilk sırada yer alıyor. Damalı bayrağı 91 kez ilk sırada gören ikinci basamaktaki Michael Schumacher’i, 53 birincilikle Alman Vettel, 51 zaferle Fransız Alain Prost ve 41 galibiyetle Brezilyalı Ayrton Senna takip ediyor. Hamilton, kazandığı 101 pole pozisyonuyla bu alandaki rekorun da sahibi. Büyük Britanyalı pilotun arkasında Schumacher (68), Senna (65) ve Vettel (57) yer alıyor.

4 dünya şampiyonu

Bu sezon mücadele eden 21 pilottan 4’ü dünya şampiyonluğuna ulaşmayı başardı. Hamilton geçen sezon şampiyonluk sayısını 7’ye yükseltirken, Vettel 4, Alonso 2, Raikkonen ise bir kez sezonu şampiyon tamamladı.

Fransız ve Büyük Britanyalılar başı çekiyor

Formula 1’de bu sezon en fazla pilot bulunduran ülkeler, üçer sürücüyle Fransa ve Büyük Britanya oldu. Şampiyonada iki Kanadalı, birer Fin, Alman, Monacolu, Hollandalı, Taylandlı, İspanyol, Avustralyalı, Rus, Meksikalı, İtalyan, Polonyalı, Japon ve Danimarkalı pilot bulunuyor.

13 pilotun yarış birinciliği yok

Formula 1’de mücadele eden 21 pilotun 12’si en az bir kez Grand Prix kazandı, 9’u ise henüz yarış birinciliği elde edemedi. Lewis Hamilton (100), Sebastian Vettel (53), Fernando Alonso (32), Kimi Raikkonen (21), Max Verstappen (17), Valtteri Bottas (9), Daniel Ricciardo (8), Charles Leclerc ve Sergio Perez (2), Pierre Gasly, Estaban Ocon ve Robert Kubica (1) grand prix zaferi yaşayan isimler oldu.

Takımlarda Ferrari önde

Ferrari, elde ettiği 16 şampiyonlukla en çok zafere ulaşan takım unvanını açık ara koruyor. Takımlar klasmanında Williams 9, McLaren 8, Mercedes ile Lotus 7’şer, Red Bull ise 4 defa şampiyonluk elde etti.

2005-2011 arasında tam 7 sene ülkemizde düzenlendi

Dünyanın en önemli motorsporları organizasyonu olan Formula 1, 2005-2011 arasında tam 7 sene boyunca ülkemizde düzenlendi. F1, 9 yıllık aranın ardından geçtiğimiz yıl koronavirüs nedeniyle yarış düzenleyemeyen ülkelerden birinin yerine ülkemize geri gelmişti. Organizasyon kusursuz bir şekilde tamamlanırken, bu yıl da F1'e ev sahipliği yapmaya hak kazandık. Dünyanın en iyi 20 yarış pilotu, İntercity İstanbul Park'ta hünerlerini sergileyecek. Bu arada F1'in ülkemize ekonomik katkısı 200 milyon Dolar'ı bulacak.

40 bin yabancı...

Organizasyondan günler önce 500 tır malzemenin yanında araçlar da 10 jumbo jet ile Türkiye'ye geldi. 100 bin biletin neredeyse tamamı satıldı. Yarışı takip edecek seyircilerin 40 bine yakınını ise yabancı yarışseverler oluşturuyor. Bölgedeki tüm otellerde rezervasyonların tamamı dolarken, ortalama bir F1 izleyicisinin yurt dışında 3 bin Dolar'a yakın harcama yaptığı bilgisine ulaşıldı. Yani tüm gelirler hesaplandığında 200 milyon Dolar'ı bulan bir rakam, ülkemize kalacak.

Sezonun en iyi yarışı

Geçtiğimiz sezon pandemi şartları nedeniyle yapılamayan yarışlar yerine, 9 senenin ardından takvimde kendine yer bulan ve sezonun en heyecanlı yarışlarından birine sahne olan Türkiye GP, taraftarlar tarafından sezonun en iyi yarışı seçilmişti. Ancak Covid tedbirleri kapsamında bu muhteşem yarış seyircisiz gerçekleşmişti.

Daha yumuşak lastikler

Geçen sezon yeni dökülen asfalt nedeniyle düşük yol tutuşuna sahip olan pistte sürücüler zorlu anlar yaşamışlardı. F1'in lastik tedarikçisi Pirelli, geçen sezon olanlar nedeniyle bu yarışa daha yumuşak lastikler getirecek. İtalyan üretici Türkiye GP'de C2, C3 ve C4 lastiklerini takımlara verecek.

Lewis Hamilton'ın tarihi zaferi

Geçtiğimiz sezon ülkemizde gerçekleşen yarış tarihi anlara da sahne olmuştu. Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton kusursuza yakın bir performans ile damalı bayrağı ilk sırada geçerek şampiyonluğunu ilan etmişti ve F1'in en büyük efsanelerinden Michael Schumacher'in otoriteler tarafından senelerce kırılamaz dedikleri 7 şampiyonluk rekorunu egale etmeyi başarmıştı.

Bu sezon 8. şampiyonluğunu kovalayan Lewis Hamilton'ın işi, daha önceki senelere kıyasla daha zor. Red Bull'un genç yıldızı Max Verstappen de Hamilton ile şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olarak yer alıyor.

Takımlar sıralamasında Mercedes üstünlüğü

Takımlar sıralamasında Mercedes 397.5 puan ile 1. sırada yer alırken en bu sezonki en büyük rakibi Red Bull, 364.5 puanla 2. sırada yer alıyor. İngiliz ekip McLaren ise 234 puanla 3. sırada.