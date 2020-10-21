Süper Lig'de gözler hafta sonu Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçında olacak. Süper Lig'de Erol Bulut ile iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u yenerek zirve yarışında sağlam adımlarla yürümek istiyor. Trabzonspor ise Eddie Newton yönetiminde sezona oldukça kötü başladı. Bordo-Mavili takım da Fenerbahçe karşılaşmasına sezonun çıkış maçı olarak bakıyor.

Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

25 Ekim Pazar günü Fenerbahçe Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de olacak.

Erol Bulut yönetimindeki Fenerbahçe'de yeni transfer Perotti dışında eksik bulunmuyor. Sarı-Lacivertli takım sahasında Trabzonspor'u yenerek bu sezon yenilmeme serisini devam ettirmek istiyor.

Ligde 2. sırada bulunan Fenerbahçe bu sezon oynadığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Sarı-Lacivertli takım son olarak Göztepe'yi deplasmanda 3-2'lik skorla geçmişti.

Eddie Newton'un kader maçı!

Trabzonspor sezona çok kötü bir başlangıç yaptı. Geçen sezona göre kadrosunda radikal değişiklikler yapan Bordo-Mavili takım 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.