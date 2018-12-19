Süper Lig'de muhteşem bir sezon geçiren ve ikinci sıraya kadar yükselen Evkur Yeni Malatyaspor Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Etimesgut Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak. İlk maçı sahasında 2-0 kazanan Yeni Malatyaspor deplasmanda tur peşinde olacak.

Etimesgut Belediyespor - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Etimesgut Bld Atatürk Stadı'nda bugün saat 13:45'de başlayacak mücadele Aspor'dan canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Ziraat Türkiye Kupası maçları programı...

19 Aralık Çarşamba

Van BBSK - Boluspor 13.00

Etimesgut - Yeni Malatya 13.45

Kahramanmaraşspor - Alanyaspor 15.00

Kasımpaşa - Menemen Belediyespor 17.00

Kayserispor - Altay 18.30

Trabzonspor - Sivas Belediyespor 20.30

20 Aralık Perşembe

Hatayspor - Gençlerbirliği 13.00

Darıca Gençlerbirliği - Antalyaspor 13.45

Akhisar - Karagümrük 18.00

Giresunspor - Fenerbahçe 20.30



