Etimesgut Belediyespor - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Evkur Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5.Eleme Turu ikinci maçını bugün deplasmanda Etimesgut Belediyespor ile oynayacak. İlk maçı 2-0 kazanan Yeni Malatyaspor deplasmanda tur peşinde. Peki, Etimesgut Belediyespor - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar fanatik.com.tr'de...
Süper Lig'de muhteşem bir sezon geçiren ve ikinci sıraya kadar yükselen Evkur Yeni Malatyaspor Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Etimesgut Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak. İlk maçı sahasında 2-0 kazanan Yeni Malatyaspor deplasmanda tur peşinde olacak.
Etimesgut Belediyespor - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Etimesgut Bld Atatürk Stadı'nda bugün saat 13:45'de başlayacak mücadele Aspor'dan canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Ziraat Türkiye Kupası maçları programı...
19 Aralık Çarşamba
Van BBSK - Boluspor 13.00
Etimesgut - Yeni Malatya 13.45
Kahramanmaraşspor - Alanyaspor 15.00
Kasımpaşa - Menemen Belediyespor 17.00
Kayserispor - Altay 18.30
Trabzonspor - Sivas Belediyespor 20.30
20 Aralık Perşembe
Hatayspor - Gençlerbirliği 13.00
Darıca Gençlerbirliği - Antalyaspor 13.45
Akhisar - Karagümrük 18.00
Giresunspor - Fenerbahçe 20.30