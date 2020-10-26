Beşiktaş, Süper Lig’in 6. haftasında Yukatel Denizlispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ligdeki 4 maçta sadece bir kez kazanabilen ve bir beraberlik alan Siyah Beyazlı ekip, 4 puanda bulunuyor. Beşiktaş, 2 karşılaşmadan ise mağlup ayrıldı. Beşiktaş, ligin 5. haftasını ise maç yapmadan bay geçti. Denizlispor ise 5 maçta bir galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgiyle 5 puan topladı. Geçen sezona benzer bir başlangıçla 2020-2021’e başlayan Beşiktaş, Yukatel Denizlispor karşısında çıkış arayacak.

Sezonun ilk maçında Trabzonspor’u deplasmanda 3-1 yenen siyah-beyazlı ekip, evinde Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş ligdeki son 2 maçında ise deplasmanda İttifak Holding Konyaspor’a 4-1 ve evinde Gençlerbirliği’ne 1-0 mağlup oldu.

Siyah-beyazlı ekip, geçen sezonun ilk 4 maçında da aynı performansı gösterdi. Demir Grup Sivasspor’a 3-0 yenilen ve Göztepe’ye 3-0 üstünlük kuran Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalırken, Gaziantep FK’ye 3-2 yenilerek 4 puan elde edebildi. Geçen sezonun 4. haftasının ardından üst üste 2 maçta daha puan kaybı yaşayan siyah-beyazlı ekip, Yukatel Denizlispor’u mağlup ederek bunu tersine çevirmeye çalışacak.

Denizlispor - Beşiktaş ilk 11'ler:

Denizlispor: Pantilimon, Özer, Subotic, Mustafa, Lopes, Bakalorz, Recep, Mesanovic, Varela, Sagal, Rodallega

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Atiba, Dorukhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar

Denizlispor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Denizli Atatürk Stadı’ndaki karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. Maçı hakem Alper Ulusoy yönetecek. beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Denizlispor - Beşiktaş maçına 559 taraftar

Atatürk Stadı’nda Beşiktaş’ı ağırlayacak olan Denizlispor’un iç saha maçlarında localarda 559 kişinin olacağı açıklandı. Kulüp tarafından yapılan bildiride, yönetim kurulu tarafından stadyuma ek localar yapıldığı ve biletlerin passolig sistemi üzerinden değil, makbuz karşılığı akreditasyon odasından satışınını yapılacağı belirtildi. Denizlispor Kulübü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Loca biletleri 500 TL olup stadımızın passolig gişesi karşısında bulunan akreditasyon odamızdan satışa sunulmuştur” denildi.

Beşiktaş ile Denizlispor 41. randevuda

Beşiktaş ile Yukatel Denizlispor, Süper Lig’de 41. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında 28 Ağustos 1983 tarihinde Ali Sami Yen Stadı’nda yapılan ve Beşiktaş’ın 3-1 üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşmayla başlayan rekabette, geride kalan 40 maçta siyah-beyazlılar 28, yeşil-siyahlılar 4 galibiyet aldı, 8 müsabaka ise berabere sonuçlandı. Beşiktaş’ın toplam 72 golüne, Denizlispor 35 golle cevap verdi.

Geçen sezon İstanbul’da oynanan maçı 1-0 kazanan Beşiktaş, ligin ikinci yarısındaki karşılaşmada ise rakibini 5-1 mağlup etti.

Denizlispor 13 maçtır kazanamıyor

Denizlispor, Beşiktaş’ı ligde 13 maçtır mağlup edemiyor. Süper Lig’de Beşiktaş karşısında son galibiyetini 2004-2005 sezonunda Denizli’de oynanan maçta 3-1’lik skorla alan yeşil-siyahlılar, daha sonraki 13 müsabakada 3 puana ulaşamadı, son 10 randevuyu ise kaybetti. Rekabetteki son 13 maçta Beşiktaş 12 kez galip geldi, bir müsabaka berabere sonuçlandı.

Denizli’deki maçlar

Beşiktaş, genel toplamdaki galibiyet üstünlüğünü, Denizli’deki maçlarda da sürdürdü. Siyah-beyazlılar, Denizli’deki 19 maçın 12’sini kazanırken, 3 kez yenildi, 4 kez de berabere kaldı. Denizli’de siyah-beyazlıların 38 golüne, yeşil-siyahlılar 18 golle karşılık verdi.

Bu arada, iki takım arasında 2006-2007 sezonunda Denizli’de yapılması gereken karşılaşma ev sahibi ekibin cezası nedeniyle İzmir’de oynanmış ve Beşiktaş 2-0 galip gelmişti.