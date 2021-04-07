Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'te heyecan 32. hafta oynanacak maçlarla devam edecek. Günün en kritik maçlarından birisi Çorum'da oynanacak. Lider Manisa FK'nın ardından 2. sırada yer alan Hekimoğlu Trabzon, Play-Off’un 3 puan uzağında olan Çorum FK'ya konuk olacak. Manisa FK, kazanır, takipçisi Hekimoğlu Trabzon Çorum'da galip gelemezse Manisa ekibi bitime 5 maç kala matematiksel olarak şampiyonluğu garantileyecek.

Çorum FK - Hekimoğlu Trabzon maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Mehmet Türkmen yönetecek. Saat 14.00'te başlayacak mücadeleyi futbolseverler misli.com üzerinden canlı olarak takip edebilecek.

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Çorum FK 4 maçtır kazanıyor

Play-Off’un 3 puan uzağında olan Çorum FK 4 maçtır kazanıyor. 9 maçtır kaybetmeyen Çorum FK bu süreçte 7 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Çorum FK kaybetmediği son 9 maçın 7’sinde gol yemedi. Çorum FK’da ön libero Hüseyin Bak, cezası nedeniyle Trabzon karşısında forma giyemeyecek.

Hekimoğlu Trabzon 9 maçtır kaybetmiyor

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ikincisi Hekimoğlu Trabzon 9 maçtır kaybetmiyor. Hekimoğlu Trabzon’un 4 maçlık galibiyet serisi geçen hafta evinde 1-1 kaldığı Lider Manisa FK mücadelesinde sona erdi.

Golcülerin düellosu

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta gol krallığında zirvede 26 golle Çorum'un forveti Sinan Kurumuş var. 2. sırada ise 20 golle Hekimoğlu'nun tecrübeli forveti Batuhan Karadeniz bulunuyor. İki futbolcu da kritik 90 dakikada takımının en önemli hücum silahı olacak.