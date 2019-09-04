Bursaspor - Fenerbahçe hazırlık maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bursaspor - Fenerbahçe maçı iki ekip için de önemli bir sınav olacak. Fenerbahçe, TFF 1. Lig ekibi Bursaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'de yeni transferlerden Adil Rami hafif ağrıları olduğu gerekçesiyle mücadelede forma giymeyecek. Teknik direktör Ersun Yanal, aslar ve yedeklerden kurulu karma bir kadro ile Bursaspor karşısında mücaele etmeyi planlıyor. Max Kruse gibi bazı aslar ilk 11'de görev yapıyor. Yeni transfer Luiz Gustavo da ilk kez Fenerbahçe formasıyla ter dökecek. Bursaspor ise ideale yakın bir kadroyla sahaya çıkıyor. Latovlevici gibi deneyimli isimler 11'de.

BURSASPOR - FENERBAHÇE CANLI

Bursaspor - Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

8 Eylül Pazar günü Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu’nda oynanacak müsabaka saat 20.00’da başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Bursaspor - Fenerbahçe 11'leri

Bursaspor 11'i: Çağlar, Latovlevici, Shehu, Cüneyt, Rüştü, Aykut, Burak, Emirhan, Igor, Burak, Kubilay

Fenerbahçe 11'i: Harun Tekin, Murat Sağlam, Serdar Aziz , Jailson, Tolga Ciğerci, Luiz Gustavo, Tolgay Arslan, Alper, Garry Rodrigues, Max Kruse, Mevlüt Erdinç

Fenerbahçe - Bursa maçı neden oynanıyor?

Bu karşılaşma ülkemiz ve dünya çocuklarına farkındalık yaratmak adına oynanacak olup; Lösev, Türkiye Down Sendromlular Derneği, Otizm Vakfı, ENSEV Fiziksel Engelli Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı, Bursa Yetimder, Bursa Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Derneği, Bursa Özel Eğitim, Bursa Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Dernekleri’nden özel misafirler her iki takımın yedek kulübesinin arkasında oluşturulacak özel tribünlerde ağırlanacak.

Maç öncesi her iki camianın yöneticileri "Çocuk Farkındalığı" adına hediye ve plaket takdim edecek. Ayrıca maçın ilk dakikası tamamlanana kadar "Dünya Çocukları Farkındalığı" adına aralıksız alkışlanacak.

13 transfer yapıldı

Transfer yasağını kaldırmasının ardından ilk gün 8 oyuncuyu kadrosuna katan Bursaspor, yaz transfer döneminin son gününde de 5 oyuncuyu renklerine bağladı. Transfer döneminin sona ermesine dakikalar kala Bursa temsilcisi tarafından Burak Altıparmak, Igor Wanderson da Silva, Selçuk Şahin, Özer Hurmacı ve Yevgen Seleznov ile anlaşma sağlad