Bundesliga'da heyecan devam ediyor! 21:30 maçlarını CANLI İZLE
Bundesliga'da 28.hafta maçları 21:30'da başlayacak dört maçla sona eriyor. Heyecanın iyiden iyiye arttığı ligde Schalke 04 forması giyen Ozan Kabak ile Fortuna Düsseldorf forması giyen Kenan Karaman ile Kaan Ayhan karşı karşıya...Bir nevi "Türk derbisi" Bundesliga'da yaşanacak. Ayrıca aynı saatte Hoffenheim - Köln, Union Berlin - Mainz, Augsburg - Paderborn maçları var. Maçların canlı anlatımı ve heyecanı sayfamızda, canlı izleme ve canlı bahis imkanı Misli.com'da..
Bundesliga'da 28.hafta maçları 21:30'da başlayacak dört maçla sona eriyor. Heyecanın iyiden iyiye arttığı ligde Schalke 04 forması giyen Ozan Kabak ile Fortuna Düsseldorf forması giyen Kenan Karaman ile Kaan Ayhan karşı karşıya...Bir nevi "Türk derbisi" Bundesliga'da yaşanacak. Ayrıca aynı saatte Hoffenheim - Köln, Union Berlin - Mainz, Augsburg - Paderborn maçları var.