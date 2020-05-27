Bundesliga'da heyecan devam ediyor! 21:30 maçlarını CANLI İZLE

Bundesliga'da 28.hafta maçları 21:30'da başlayacak dört maçla sona eriyor. Heyecanın iyiden iyiye arttığı ligde Schalke 04 forması giyen Ozan Kabak ile Fortuna Düsseldorf forması giyen Kenan Karaman ile Kaan Ayhan karşı karşıya...Bir nevi "Türk derbisi" Bundesliga'da yaşanacak. Ayrıca aynı saatte Hoffenheim - Köln, Union Berlin - Mainz, Augsburg - Paderborn maçları var. Maçların canlı anlatımı ve heyecanı sayfamızda, canlı izleme ve canlı bahis imkanı Misli.com'da..

27 Mayıs 2020, Çarşamba 21:21 Son Güncelleme:
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Bundesliga'da heyecan devam ediyor! 21:30 maçlarını CANLI İZLE

Bundesliga'da 28.hafta maçları 21:30'da başlayacak dört maçla sona eriyor. Heyecanın iyiden iyiye arttığı ligde Schalke 04 forması giyen Ozan Kabak ile Fortuna Düsseldorf forması giyen Kenan Karaman ile Kaan Ayhan karşı karşıya...Bir nevi "Türk derbisi" Bundesliga'da yaşanacak. Ayrıca aynı saatte Hoffenheim - Köln, Union Berlin - Mainz, Augsburg - Paderborn maçları var.

Maçların canlı anlatımı ve detaylarına fanatik.com.tr üzerinden, canlı bahis ve canlı izleme olanaklarına Misli.com üzerinden ulaşabilirsiniz....Maçların üzerine tıklayın, hemen kazanın!


FORTUNA DÜSSELDORF - SCHALKE 04

HOFFENHEIM - KÖLN

UNION BERLIN - MAINZ O5

AUGSBURG - PADERBORN


DUSSELDORF - SCHALKE MAÇINA BAHİS YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

HOFFENHEIM - KÖLN MAÇINA BAHİS YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

UNION BERLIN - MAINZ MAÇINA BAHİS YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

AUGSBURG - PADERBORN MAÇINA BAHİS YAPMAK İÇİN TIKLAYIN



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