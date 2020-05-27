Bundesliga'da 28.hafta maçları 21:30'da başlayacak dört maçla sona eriyor. Heyecanın iyiden iyiye arttığı ligde Schalke 04 forması giyen Ozan Kabak ile Fortuna Düsseldorf forması giyen Kenan Karaman ile Kaan Ayhan karşı karşıya...Bir nevi "Türk derbisi" Bundesliga'da yaşanacak. Ayrıca aynı saatte Hoffenheim - Köln, Union Berlin - Mainz, Augsburg - Paderborn maçları var.

Maçların canlı anlatımı ve detaylarına fanatik.com.tr üzerinden, canlı bahis ve canlı izleme olanaklarına Misli.com üzerinden ulaşabilirsiniz....Maçların üzerine tıklayın, hemen kazanın!















