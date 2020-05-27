Augsburg - Paderborn (CANLI İZLE)

Bundesliga'nın 28. haftasında ligin dibine demir atan Paderborn, Augsburg'a konuk oluyor. Geçtiğimiz hafta Schalke 04'ü deplasmanda deviren ve moral depolayan Augsburg, sahadan 3 puanla ayrılıp çıkışını sürdürmek istiyor. 8 maçtır kazanamayan Paderborn'un ise puan almaktan başka çaresi yok. Augsburg - Paderborn maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de, canlı izleme ve bahis imkanı msili.com'da

27 Mayıs 2020, Çarşamba 10:26 Son Güncelleme:
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Augsburg - Paderborn (CANLI İZLE)

Bundesliga'nın 28. haftasında 18 puanla 18. sırada yer alan ve ligin dibine demir atan Paderborn, 30 puanla 12. sırada bulunan Augsburg'a konuk olacak. 8 maçtır galibiyete hasret olan kümede kalma umutlarını zora sokan Paderborn, sahadan galibiyetle ayrılıp moral bulmak istiyor. Geçtiğimiz hafta Schalke 04'ü deplasmanda 3-0'la geçen ve sürpriz bir galibiyet alan Augsburg ise evinde kazanıp çıkışını sürdürmek istiyor.

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Augsburg - Paderborn muhtemel 11'ler:

Augsburg: Luthe, Framberger, Jedvaj, Uduokhai, Max, Khedira, Baier, Sarenren Bazee, Löwen, Richter, Niederlechner

Paderborn: Zingerle, Jans, Strohdiek, Schonlau, Collins, Vasiliadis, Gjasula, Sabiri, Pröger, Srbeny, Antwi-Adjej


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