Union Berlin - Mainz (CANLI İZLE)

Bundesliga'nın 28. haftasında 30 puanlı Union Berlin, 27 puanlı Mainz 05'i konuk ediyor. İki takımın da puan almaktan başka çaresi yok. Union Berlin - Mainz maçının canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de, canlı izleme ve bahis imkanı misli.com'da..

27 Mayıs 2020, Çarşamba 10:02 Son Güncelleme:
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Union Berlin - Mainz (CANLI İZLE)

Bundesliga'nın 28. haftasında milli futbolcu Yunus Mallı'nın formasını giydiği Union Berlin, Mainz 05'i konuk ediyor. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takımın da puan almaktan başka çaresi yok. Berlin, 30 puanla 13. sırada, Mainz ise 27 puanla düşme hattının hemen üstünde..


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Union Berlin - Mainz ilk 11'leri:

Union Berlin: Gikiewicz, Friedrich, Schlotterbeck, Subotic, Trimmel, Andrich, Gentner, Ryerson, Ingvartsen, Bulter, Andersson

Mainz: Muller, Hack, Bruma, Niakhate, Baku, Kunde, Barreiro; Awoniyi, Boetius, Quaison, Mateta


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