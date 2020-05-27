Union Berlin - Mainz (CANLI İZLE)

Bundesliga'nın 28. haftasında milli futbolcu Yunus Mallı'nın formasını giydiği Union Berlin, Mainz 05'i konuk ediyor. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takımın da puan almaktan başka çaresi yok. Berlin, 30 puanla 13. sırada, Mainz ise 27 puanla düşme hattının hemen üstünde..









Union Berlin - Mainz ilk 11'leri:

Union Berlin: Gikiewicz, Friedrich, Schlotterbeck, Subotic, Trimmel, Andrich, Gentner, Ryerson, Ingvartsen, Bulter, Andersson

Mainz: Muller, Hack, Bruma, Niakhate, Baku, Kunde, Barreiro; Awoniyi, Boetius, Quaison, Mateta





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