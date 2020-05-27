Hoffenheim - Köln (CANLI İZLE)
Bundesliga'nın 28. haftasında 7 maçtır 3 puana hasret olan Hoffenheim, Köln'ü konuk ediyor. Ev sahibi Hoffenheim, kötü gidişatı durdurmak için sahada, Köln ise 2 puan gerisinde bulunduğu rakibini devirip puan sıralamasında yükselmek istiyor. Hoffenheim - Köln maçı canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de, canlı izleme ve bahis imkanı misli.com'da
Bundesliga'nın 28. haftası kritik bir maça sahne olacak. Avrupa iddiasını sürdüren Hoffenheim ile Köln 3 puan için kozlarını paylaşacak. Ev sahibi Hoffenhem 36 puanla 9., konuk ekip Köln ise 34 puanla 10. sırada yer alıyor. 7 maçtır galip gelemeyen Hoffenhem, kötü gidişata dur demek için sahaya çıkacak. Lige istediği gibi dönüş yapamayan Köln ise zorlu deplasmandan galibiyetle dönüp hem rakibini puan sıralamasında sollamak, hem de moral depolamak istiyor.
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Hoffenheim - Köln ilk 11'ler:
Hoffenheim: Baumann, Kaderabek, Posch, Hübner, Zuber, Rudy, Grillitsch, Skov, Geiger, Baumgartner, Dabbur
Köln: Horn, Ehizibue, Bornauw, Leistner, Katterbach, Skhiri, Hector, Kainz, Uth, Jakobs, Cordoba