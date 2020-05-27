Hoffenheim - Köln (CANLI İZLE)

Bundesliga'nın 28. haftası kritik bir maça sahne olacak. Avrupa iddiasını sürdüren Hoffenheim ile Köln 3 puan için kozlarını paylaşacak. Ev sahibi Hoffenhem 36 puanla 9., konuk ekip Köln ise 34 puanla 10. sırada yer alıyor. 7 maçtır galip gelemeyen Hoffenhem, kötü gidişata dur demek için sahaya çıkacak. Lige istediği gibi dönüş yapamayan Köln ise zorlu deplasmandan galibiyetle dönüp hem rakibini puan sıralamasında sollamak, hem de moral depolamak istiyor.





Hoffenheim - Köln ilk 11'ler:

Hoffenheim: Baumann, Kaderabek, Posch, Hübner, Zuber, Rudy, Grillitsch, Skov, Geiger, Baumgartner, Dabbur

Köln: Horn, Ehizibue, Bornauw, Leistner, Katterbach, Skhiri, Hector, Kainz, Uth, Jakobs, Cordoba





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