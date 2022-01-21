Bodrumspor-Diyarbekirspor maçı ne zaman, saat kaçta?

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarının ilk maçında Afjet Afyonspor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle dönen Bodrumspor, yarın sahasında Diyarbekirspor'la karşılaşacak. Bodrum İlçe Stadı'nda Bayram Başkan'ın yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 13.00'te çalacak.

Teknik direktör İsmet Taşdemir, ikinci yarıya iyi başladıklarını belirterek, "Diyarbekirspor karşılaşmasını kayıpsız geçeceğimize inanıyorum. İyi bir kadromuz var. Tek hedefimiz üst sıralara adımızı yazdırıp zirve yarışına dahil olmak" dedi. Bodrumspor, grupta 34 puanla Play-Off'u kovalıyor.