Avrupa’nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nde Son 16 Turu’nun son rövanş maçları bu akşam oynanacak. Barcelona, İtalya’da 1-1 berabere kaldığı Napoli’yi Nou Camp’ta ağırlayacak. Gecenin diğer maçı ise Almanya'da oynanacak. Bayern Münih, İngiltere'de 3-0 kazandığı maçın rövanşında Chelsea'yi konuk edecek. Çeyrek finale yakın olan Bayern Münih, evinde alacağı skorlar bir üst tura yükselmenin hesaplarını yapıyor. Maviler ise güçlü rakibi karşısında mucize kovalayacak.

Bayern'de Pavard ve Coman, Chelsea'de ise Azpilicueta, Pulusic, Pedro, Loftus-Cheek sakatlıkları sebebiyle kritik maçta forma giyemeyecekler. Londra ekibinde kırmızı kart cezası bulunan Alonso ve Jorginho da maç kadrosunda yer almayacak.

Bayern Münih - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Allianz Arena'da oynanacak mücadeleyi Rumen hakem Ovidiu Hategan yönetecek. TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşma beIN Sports 2'den naklen ekranlara gelecek.

Bayern Münih - Chelsea muhtemel 11'ler:

Bayern Münih: Neuer, Kimmich, Boateng, Alaba, Davies, Goretzka, Thiago, Perisic, Müller, Gnabry, Lewandowski

Chelsea: Caballero, Zouma, Christensen, Rüdiger, James, Barkley, Kovacic, Emerson, Hudson-Odoi, Mount, Abraham