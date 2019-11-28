UEFA Ülke Sıralaması’nda sezonu ilk 10 içinde tamamlamazsak, 2020-21 şampiyonumuz bile 2021-22 Devler Ligi için ön eleme oynamak zorunda kalacak. Salı akşamı Galatasaray, Club Brugge karşısında Şampiyonlar Ligi’nde son anda galibiyeti kaçırırken, bu akşam Avrupa Ligi’nde Başakşehir, sahasında Roma ile karşılaşırken, iddiası olmayan Trabzon ve Beşiktaş da sahne alacak. Bu ekiplerimiz içinde Başakşehir, tartışmasız Avrupa arenasında Türkiye’yi en iyi temsil eden takım konumunda yer alırken, UEFA ülke puanı sıralamasında Ay-Yıldız’a çok önemli bir katkı sağladı. J Grubu’nda 7 puanla lider durumda yer alan Turuncu- Lacivertliler, eski oyuncusu Cengiz Ünder’in takımını yenmeyi başarırsa, bitime bir maç kala gruptan çıkmayı garantileyecek ve liderliğini sürdürecek.

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Başakşehir - Roma maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda saat 20.55’te başlayacak karşılaşmada Romanya Futbol Federasyonundan Ovidiu Hategan düdük çalacak. Karşılaşma beIN Sports 2’den naklen yayımlanacak.

Başakşehir - Roma ilk 11'ler:

Başakşehir: Mert Günok, Ponck, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Azubuike, İrfan Can Kahveci, Visca, Guldbransen, Crivelli

Roma: Pau Lopez, Santon, Smalling, Mancini, Kolarov, Diawara, Veretout, Pellegrini, Zaniolo, Kluivert, Dzeko

1000 puanlık katkı yaptılar...

Okan Buruk’un öğrencileri, bu sezon kazandığımız 3.400 ülke puanına 1000 puanlık, Galatasaray ise 800’ü bonus olmak üzere 1200 puanlık katkıda bulundu. Türkiye, sıralamada 32.000 puanla 33.300 puanlı Ukrayna’nın hemen arkasında 11. sırada yer alıyor.

Ancak hemen arkamızdaki Avusturya da 30.725 puanla takibini sürdürüyor. Bu yüzden iddiasını sürdüren tek takımımız Başakşehir’in yoluna emin adımlarla devam etmesi, diğer temsilcilerimizin de veda edene kadar maksimum puan almaları, ülkemiz adına çok ama çok önemli olacak.