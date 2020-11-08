Ligde üst üste 3 maç kazanan, Şampiyonlar Ligi’nde de son olarak İngiliz devi Manchester United karşısında tarihi bir galibiyet elde eden Başakşehir, Avrupa dönüşünde Başkent temsilcisi Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Bir hayli moralli olan Okan Buruk’un ekibi, Gençler karşısında da kazanarak yeniden zirve hesapları yapmanın peşinde olacak.

Başakşehir - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Başakşehir - Gençlerbirliği muhtemel 11'ler...

Başakşehir: Mert, Rafael, Epureanu, Skrtel, Bolingoli, Berkay, Aleksic, Visca, İrfan Can, Deniz, Demba Ba

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Diego, Toure, Polomat, Murat, Motta, Furman, Sefa, Candeias, İlker

Manchester United Bu sezon oynadığı 6 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Gençlerbirliği, haftaya 5 puanla 18. sırada girdi.

Ligde son 3 maçını kazanamayan Gençlerbirliği, milli maç arasına moralli girmeyi hedefliyor.

Başkent ekibinde sakatlığı bulunan Salih Dursun, bu maçta forma giyemeyecek.







