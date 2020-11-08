Başakşehir - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Süper Lig'de çıktığı 3 maçı kazanan ve Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı deviren Başakşehir 8. hafta maçında Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Başakşehir çıkışını sürdürmek istiyor. Gençlerbirliği ise deplasmanda galibiyet arayacak. Peki, Başakşehir - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Ligde üst üste 3 maç kazanan, Şampiyonlar Ligi’nde de son olarak İngiliz devi Manchester United karşısında tarihi bir galibiyet elde eden Başakşehir, Avrupa dönüşünde Başkent temsilcisi Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Bir hayli moralli olan Okan Buruk’un ekibi, Gençler karşısında da kazanarak yeniden zirve hesapları yapmanın peşinde olacak.
Başakşehir - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
BAŞAKŞEHİR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI İDDAA ORANLARI İÇİN TIKLAYIN!
Başakşehir - Gençlerbirliği muhtemel 11'ler...
Başakşehir: Mert, Rafael, Epureanu, Skrtel, Bolingoli, Berkay, Aleksic, Visca, İrfan Can, Deniz, Demba Ba
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Diego, Toure, Polomat, Murat, Motta, Furman, Sefa, Candeias, İlker
Manchester United Bu sezon oynadığı 6 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Gençlerbirliği, haftaya 5 puanla 18. sırada girdi.
Ligde son 3 maçını kazanamayan Gençlerbirliği, milli maç arasına moralli girmeyi hedefliyor.
Başkent ekibinde sakatlığı bulunan Salih Dursun, bu maçta forma giyemeyecek.