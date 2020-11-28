Başakşehir - Denizlispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? (11'ler belli oldu)
Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'a farklı kaybeden Başakşehir, Süper Lig'in 10.haftasında evinde Denizlispor'u konuk edecek. Üst üste 4 maçı kazandıktan sonra Beşiktaş'a geçen hafta kaybeden Okan Buruk'un hedefi yeniden seri yakalamak. Kupada Turgutluspor'a elenen Denizlispor'da Prosinecki dönemi son buldu. Konuk ekip kötü gidişatına dur demenin peşinde..Peki, Başakşehir - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de... Maçın 11'leri belli oldu.
Başakşehir, Süper Lig’in 10. haftasında evinde Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. Geçen hafta deplasmanda Beşiktaş'a kaybeden Başakşehir, Denizlispor karşısında kazanarak yeni bir seriye başlamak istiyor. Teknik direktör Prosinecki ile yollarını ayıran Denizlispor 5 puanla 20.sırada. Başakşehir ise 13 puan ve averajla 6.sırada haftaya başlıyor.
Maçın 11'leri
Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael, Skrtel, Ponck, Mahmut, Gulbrandsen, İrfan Can, Chadli, Deniz, Visca, Demba Ba
Denizlispor: Pantilimon, Özer, Oğuz, Mustafa, Lopes, Murawski, Bakalorz, Sacko, Aissati, Sagal, Rodallega
Başakşehir - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak ve saat 16.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...