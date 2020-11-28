Başakşehir, Süper Lig’in 10. haftasında evinde Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. Geçen hafta deplasmanda Beşiktaş'a kaybeden Başakşehir, Denizlispor karşısında kazanarak yeni bir seriye başlamak istiyor. Teknik direktör Prosinecki ile yollarını ayıran Denizlispor 5 puanla 20.sırada. Başakşehir ise 13 puan ve averajla 6.sırada haftaya başlıyor.

Maçın 11'leri

Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael, Skrtel, Ponck, Mahmut, Gulbrandsen, İrfan Can, Chadli, Deniz, Visca, Demba Ba

Denizlispor: Pantilimon, Özer, Oğuz, Mustafa, Lopes, Murawski, Bakalorz, Sacko, Aissati, Sagal, Rodallega

Başakşehir - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak ve saat 16.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...



