Trabzonspor , Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor'a konuk olacak. 27 maçtır kaybetmeyen ve en yakın takipçisi Hatayspor'un 10 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Karadeniz devi, zorlu deplasmanda kazanıp fire vermeden yoluna devam etmeyi amaçlıyor. Son iki maçtır evinde yenilmeyen Akdeniz ekibi ise sahasında liderden puan ya da puanlar almak için mücadele edecek. Sakatlığı nedeniyle 3 haftadır ilk 11'den uzak kalan Anastasios Bakasetas bugün formasına kavuşacak.

ANTALYASPOR - TRABZONSPOR CANLI İÇİN TIKLAYINIZ

Antalyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Antalya Stadı'nda oynanacak Antalyaspor-Trabzonspor maçını Zorbay Küçük yönetecek. Bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Antalyaspor - Trabzonspor ilk 11'ler:

Antalyaspor: Boffin, Veysel, Naldo, Kudriashov, Bünyamin, Güray, Poli, Fredy, Ghacha, Doğukan, Mukairu

Yedekler: D. Özkan, Floranus, Bahadır, Eren, Nuri, Haji, Milosevic, Ersin, Erkan, Gökdeniz

Trabzonspor: Uğurcan, Hugo, Edgar, Peres, Dorukhan, Berat, Marek Hamsik, Bakasetas, Nwakaeme, Cornelius, Djaniny

Yedekler: Arda, Ahmetcan, İsmail, Serkan, Denswil, A. Parmak, Siopis, A. Ömür, Yusuf, Koita

Bakasetas 11'e döndü

Sakatlığı nedeniyle 3 haftadır ilk 11'den uzak kalan Anastasios Bakasetas bugün formasına kavuşacak. Beşiktaş maçında sakatlanan, Gaziantep FK mücadelesini kaçırıp Karagümrük karşısında yedek bekleyen Bakasetas geçen hafta Adana Demir önünde 18 dakika görev almıştı. Yunan oyuncunun idman performansından memnun kalan teknik direktör Abdullah Avcı'nın Bakasetas'ı yeniden forvet arkasında görevlendireceği öğrenildi.

Djaniny forvette başlayacak

Cornelius Adana Demir maçında başına aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. O karşılaşmada sakatlığı nedeniyle Djaniny kadroda olmayınca yerine Koita girmişti. Bu hafta ileri uçta yine değişiklik olacağı öğrenildi. İyileşen Djaniny'nin bandajla çalışan Cornelius’un yerine ileri uçta görev alacağı öğrenildi.

Antalyaspor önünde üstünler

Trabzonspor, Antalya karşısında son mağlubiyetini 2016-2017 sezonunda 1-0'lık skorla yaşadı. Bordo-Mavililer daha sonra rakibiyle oynadığı 9 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Karadeniz ekibi rakibiyle oynadığı 50 maçta 30 kez kazanırken 8 maçtan mağlup ayrıldı. 12 mücadele ise beraberlikle tamamlandı. Antalya'da oynanan 25 maçta ise Trabzon 14 galibiyet, 6 mağlubiyet yaşadı.

23 oyuncuyla gittiler

Trabzonspor son idmanını dün yapıp, Antalya'nın yolunu tutarken Bordo-Mavililer'in kafilesinde 23 oyuncu yer aldı. Karadeniz ekibi; Kaleciler: Uğurcan, Arda, Muhammet Taha, defans: Serkan, Peres, Dorukhan, Ahmetcan, Hugo, Edgar, Denswil, İsmail, orta saha: Berat, Siopis, Hamsik, Abdulkadir Parmak, Yunus, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Yusuf, Nwakaeme, Forvet: Koita, Cornelius, Djaniny'den oluşan kadroyla deplasmana gitti.