Süper Lig’de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında Ankaragücü ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek. Transfer yasağını son hafta kaldıran Ankaragücü Fuat Çapa yönetiminde kazanarak lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Süper Lig'in yeni ekibi Erzurumspor ise deplasmanda kazanarak yeni sezona galibiyet ile başlamak istiyor.

Ankaragücü - Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Eryaman Stadyumu’nda saat 17.00’de başlayacak MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını, hakem Burak Şeker yönetecek. Mücadele beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Ankaragücü - Erzurumspor ilk 11'ler

Ankaragücü: Korcan Çelikay, Ante Kulusic, Zvonimir Sarlija, Cebrail Karayel, Atila Turan, Michal Pazdan, Daniel Lukasik, Sytlianos Kitsiou, Luka Adzic, İlhan Parlak, Jonathan Bolingi

Ankaragücü'nün yedekleri: Ricardo Friedrich, Tiago Pinto, Erdi Dikmen, Murat Sipahioğlu, Berke Gürbüz, Ender Aygören, Saba Lobjanidze, Orkan Çınar, Joseph Pantsil, Mücahit Can Akçay

Erzurumspor: Fabien Farnolle, Cenk Ahmet, Hasan Hatipoğlu, Osman Çelik, Kaan Kanak, Petrus Boumal, İbrahim Akdağ, Ibrahim Sissoko, Jugurtha Hamroun, Arvydas Novikovas, Rashad Muhammed

Erzurumspor'un yedekleri: Kayacan Erdoğan, Batuhan Ünsal, Adolphe Teikeu, Gökhan Kardeş, Mahamadou Ba, Oltan Karakullukçu, Emrah Başsan, Mehmet Murat Uçar, Mücahit Albayrak, Muhammed Gönülaçar

Erzurumspor'da 4 futbolcu kadroda yok!

Yeni transferlerin büyük çoğunluğuna yer verilen kafilede, Gabriel Obertan, Ömer Şişmanoğlu, Mitchell Donald ve Armando Sadiku ise yer almadı.



