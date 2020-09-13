Ankaragücü - Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? (İlk 11'ler belli oldu)
MKE Ankaragücü Süper Lig’in ilk haftasında Erzurumspor’u konuk edecek. Haftanın çekişmeli geçmesi beklenen maçında iki takımda kazanarak sezona iyi birer başlangıç yapmak istiyorlar. Karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli olurken birçok yeni transfer kendilerine maça başlayacak kadroda yer buldular. Peki, Ankaragücü - Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Süper Lig’de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında Ankaragücü ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek. Transfer yasağını son hafta kaldıran Ankaragücü Fuat Çapa yönetiminde kazanarak lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Süper Lig'in yeni ekibi Erzurumspor ise deplasmanda kazanarak yeni sezona galibiyet ile başlamak istiyor.
Ankaragücü - Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Eryaman Stadyumu’nda saat 17.00’de başlayacak MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını, hakem Burak Şeker yönetecek. Mücadele beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
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Ankaragücü - Erzurumspor ilk 11'ler
Ankaragücü: Korcan Çelikay, Ante Kulusic, Zvonimir Sarlija, Cebrail Karayel, Atila Turan, Michal Pazdan, Daniel Lukasik, Sytlianos Kitsiou, Luka Adzic, İlhan Parlak, Jonathan Bolingi
Ankaragücü'nün yedekleri: Ricardo Friedrich, Tiago Pinto, Erdi Dikmen, Murat Sipahioğlu, Berke Gürbüz, Ender Aygören, Saba Lobjanidze, Orkan Çınar, Joseph Pantsil, Mücahit Can Akçay
Erzurumspor: Fabien Farnolle, Cenk Ahmet, Hasan Hatipoğlu, Osman Çelik, Kaan Kanak, Petrus Boumal, İbrahim Akdağ, Ibrahim Sissoko, Jugurtha Hamroun, Arvydas Novikovas, Rashad Muhammed
Erzurumspor'un yedekleri: Kayacan Erdoğan, Batuhan Ünsal, Adolphe Teikeu, Gökhan Kardeş, Mahamadou Ba, Oltan Karakullukçu, Emrah Başsan, Mehmet Murat Uçar, Mücahit Albayrak, Muhammed Gönülaçar
Erzurumspor'da 4 futbolcu kadroda yok!
Yeni transferlerin büyük çoğunluğuna yer verilen kafilede, Gabriel Obertan, Ömer Şişmanoğlu, Mitchell Donald ve Armando Sadiku ise yer almadı.