TFF 2. Lig Play Off heyecanı devam ediyor. Çeyrek finalde Sakaryaspor'u eleyen Ankara Demirspor ile Kastamonuspor'u Batuhan Karadeniz'in penaltısıyla avlayan Tuzlaspor, finale çıkmak için kozlarını paylaşacak. Normal sürede veya eşitlik halinde oynanacak uzatma bölümü ile gerekirse seri penaltılarda rakibini eleyen taraf finalist olacak. Finale çıkan takım Manisa FK - Sancaktepe FK eşleşmesinin galibiyle TFF 1. Lig'e çıkmak için karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında oynanan lig maçını Ankara Demirspor deplasmanda Hasan Küçcük'ün golüyle kazanmıştı.

Ankara Demirspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta topladığı 57 puanla lider Bandırmaspor'un ardından ikinci sırada yer almıştı. Tuzlaspor ise 53 puanla 4. basamakta kendisine yer bulmuştu.

Ankara Demirspor - Tuzlaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Calista Sports Center'daki mücadele saat 20.00'de başlayacak. Mustafa Öğretmenoğlu'nun düdük çalacağı 90 dakika A Spor'dan naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise fanatik.com.tr'de olacak.