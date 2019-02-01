'Zajc faydalı bir 10 numara'

Türk futbolseverlerin de yakından tanıdığı, Bein Sports’un uluslararası yayınlarındaki muhabiri ünlü İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri, Fenerbahçe’ye imza atmak için İstanbul’a gelen Empoli’den Miha Zajc’i değerlendirdi.

FANATİK’e konuşan Palmeri, Slovenyalı orta saha oyuncusu hakkında şunları söyledi:

“Zajc, taraftarlar için harika bir oyuncu olacaktır. Bu sezon gerçekten çok iyi bir performans sergiledi. Elbette takımın içinde bulunduğu durum onun için kolay bir şey değildi. Empoli, İtalya Ligi Serie A’da düşmemeye oynuyor. Çoğu zaman defansif futbolu tercih etmek zorunda kaldılar.”

‘Enerjiyi savunmaya harcadı’

“Bu yüzden o da yeteneklerini bir kenara bırakıp, oyunun savunma yönünde enerjisini kullandı. Yetenekli ve faydalı bir 10 numara. Özellikle pas özelliği çok dikkat çekici. Oyun felsefesi, takıma hücumda büyük katkı sağlayacaktır. Özellikle forvetle birlikte yan yana ya da arka arkaya oynadığında etkisi daha fazla artıyor. Çok fazla dripling özelliği olan bir isim değil ancak kesinlikle takıma yararlı bir oyuncu. İşin savunma kısmında da takımına yardım etmeye çalışıyor.”