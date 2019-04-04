Turkish Airlines EuroLeague’de 8 hafta kala Play-Off’u; 6 hafta kala ilk 4 sırayı ve 1 hafta kala da liderliği garantileyen Fenerbahçe Beko, normal sezonun son maçına çıkacak. Sarı-Lacivertliler, Play-Off’a 8. sıradan girme şansı devam eden İsrail ekibi Maccabi FOX Tel Aviv’i ağırlayacak. Maccabi haftaya 14 galibiyet ve 15 mağlubiyetle 10. sıradan giriyor. Ligin ilk yarısında iki takım arasında oynanan karşılaşmayı temsilcimiz deplasmanda 74-70 kazanmıştı. Bu arada geride kalan 29 haftada 24 galibiyet ve 5 mağlubiyet elde eden Kanarya’nın Play-Off’taki rakibini de bugünkü maçlar sonrası belli olacak.

Fenerbahçe Beko - Maccabi FOX Tel Aviv maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 20.45’te başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Ligde geride kalan 29 haftada 24 galibiyet ve 5 mağlubiyet elde eden sarı-lacivertliler, play-off’ta rakibini bekliyor. Büyük bir başarı elde ederek normal sezonu lider bitirmeyi garantileyen Fenerbahçe Beko, play-off’a 8. sıradan girecek ekiple mücadele edecek.

Rakip Maccabi FOX ise haftaya 14 galibiyet ve 15 mağlubiyetle 10. sıradan giriyor. İsrail temsilcisinin Fenerbahçe Beko maçı öncesinde play-off’a kalma durumu bulunuyor.

Ligin ilk yarısında iki takım arasında oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler deplasmanda 74-70 kazanmıştı.







